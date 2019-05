Risale a poche ore fa la sfuriata che Francesca De André ha avuto nei confronti di Mila Suarez nella casa del Grande Fratello. Come raccontano diversi siti di Gossip e testate giornalistiche, la concorrente genovese ha inveito contro la coinquilina ricorrendo a parole piuttosto pesanti, definendola tra le altre cose "scimmia" e una persona che non disdegnerebbe ad infilarsi nel letto degli uomini dopo appena due giorni.

I telespettatori che hanno assistito a questo momento di tensione in diretta su Mediaset Extra si sono riversati sui social network per accusare la figlia di Cristiano De André di razzismo nei confronti della collega di origini marocchine.

GF 16, pesante attacco di Francesca a Mila: il pubblico invoca provvedimenti per razzismo.

La De André perde le staffe al Grande Fratello

Dopo aver passato in rassegna gli oggetti di valore che Mila Suarez sostiene di possedere senza lavorare, casa compresa, Francesca De André ha nuovamente preso di mira la modella marocchina con parole ancora più forti. Sabato sera, infatti, su Mediaset Extra è andata in onda una parte del duro faccia a faccia che c'è stato tra le due concorrenti in camera da letto.

Al momento non si sa quale sia stato il motivo scatenante della lite, anche perché quando la regia ha staccato su di loro, il confronto era già iniziato.

In particolare, pare che l'opinionista ligure abbia inveito contro la modella, dicendole: "Brutta cret... Ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. Ti rode che a me non mi buttano via gli uomini, mi cercano che è diverso. Rosica, vai a fare un po' di esercizi che hai la cellulite".

A far storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori, però, è stato l'appellativo "scimmia" con il quale la De André avrebbe additato la Suarez durante il diverbio.

Il pubblico su Twitter ha affermato che in quest'occasione l'ex fidanzata di Daniele Interrante sarebbe stata razzista verso la coinquilina, tirando in ballo le sue origini marocchine per insultarla.

"L'offesa di Francesca a Mila è riferita al fatto che sia marocchina, perché l'ha già disprezzata per la sua origine", "Se non è razzismo questo...". Questi sono solo alcuni dei commenti che gli utenti del web hanno scritto per chiedere che siano presi dei provvedimenti nei confronti della modella genovese, resasi probabilmente protagonista di uno dei momenti più brutti di questo GF 16.

La Vignali a Francesca: 'Fermati, passi dalla parte del torto'

A questo punto bisognerà attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire se la produzione accoglierà la richiesta del pubblico di punire la De André per le parole offensive che avrebbe pronunciato verso Mila Suarez.

Intanto, durante la furiosa lite scoppiata poche ore fa, sarebbe stata Valentina Vignali ad intervenire per provare a fermare Francesca, dicendole: "Fermati, passi dalla parte del torto così.

Stai dicendo cose gravi". Sembra, inoltre, che la 29enne genovese abbia minacciato di prendere a schiaffi la Suarez, con la cestista che avrebbe provato a giustificare il suo nervosismo, affermando che sarebbe scaturito dall'aver appreso del presunto tradimento del fidanzato, dichiarando: "Ha una rabbia che non è normale".