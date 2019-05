Lunedì 13 maggio inizia una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Ci sono tanti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le vicende amorose sono al centro delle trame settimanali della soap più amata e apprezzata dal pubblico. Un esempio si ritrova nella figura di Vittorio, che ha deciso di accettare le richieste di Alex in merito all'inizio della relazione. Scopriamo cosa succede nelle puntate della prossima settimana.

Il giovane Del Bue non saprà come comportarsi con la fidanzata, dopo il recente incontro con Anita al bar Vulcano, che ha provocato la gelosia di Alessandra. Gli spoiler degli episodi che vanno fino a venerdì 17 maggio sottolineano che sarà al centro dell'attenzione la figura di Alex. Quest'ultima non potrà far finta di nulla dopo l'arrivo della 'rivale' e proverà a non far capire al giovane Del Bue di essere preoccupata per la sua presenza. La dipendente del bar Vulcano deciderà di cambiare atteggiamento con Vittorio e adotterà un nuovo look.

Vittorio e Alex trovano la giusta sintonia

Giungerà un momento importante per i due innamorati che, dopo gli iniziali tentennamenti dovuti al comportamento di Alex, prenderanno una decisione inaspettata. Vittorio e Alessandra si lasceranno andare alla passione. I dubbi di Alex in merito al ritorno di Anita diminuiranno, ma non del tutto. Il nuovo rapporto con Alex finirà per coinvolgere molto Vittorio che, giorno dopo giorno, allontanerà dalla sua mente il ricordo della figlia di Luca Grimaldi (Marco Basile).

Angela sorpresa dallo strano comportamento di Ciro nei suoi confronti

Si affievoliranno dunque i dubbi di Alex che tuttavia farà attenzione alla presenza di Anita, conoscendo il comportamento ambiguo e imprevedibile della ragazza. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Angela, che sta attraversando un momento difficile a causa delle preoccupazioni dovute al piano di Gaetano. Ciro dimostrerà di essere innamorato della moglie di Franco (Peppe Zarbo) e ci sarà un avvicinamento ulteriore tra i due, che farà temere per il peggio.

Angela rimarrà sorpresa dall'iniziativa del pugile che ha frainteso il rapporto tra lei e Ciro. Infine, l'imprenditore Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non riuscirà a dimenticare il senso di colpa nei confronti di Tommaso, mentre Filippo e Serena torneranno a parlare della questione dell'eredità.