Mila Suarez sembra non andare a genio alla maggior parte delle inquiline della Casa del Grande Fratello: l'altra sera, infatti, le ragazze si sono riunite in giardino per prendere in giro il comportamento della compagna d'avventura. Guendalina Canessa, in particolare, ha usato parole molto forti per esprimere il suo pensiero sulla "collega": Valentina Vignali e Francesca De Andrè, invece, hanno passato in rassegna gli oggetti di valore che la ex di Alex Belli si vanterebbe di avere.

GF 16, Guendalina Canessa su Mila Suarez: 'Mi vergogno per lei, fa le facce fa mign...'.

GF 16: le donne contro Mila

L'avventura di Mila Suarez nella Casa del Grande Fratello, è tutt'altro che una passeggiata: da quando ha iniziato il suo percorso nel reality, infatti, la ragazza ha dovuto prima fare i conti con Alex Belli e la sua nuova fiamma, poi con la diffidenza della maggior parte dei coinquilini.

Come raccontano tutti i siti di Gossip nelle ultime ore, la modella è stata presa di mira da un gruppetto di colleghe l'altra sera: mentre si discuteva del più e del meno in giardino, alcune ragazze hanno palesato il loro pensiero poco carino nei confronti della compagna.

Guendalina Canessa, in particolare, ha commentato l'atteggiamento di Mila con le seguenti dure parole: "Ma dai, nemmeno in un film a luci rosse. Mi vergogno per lei. Se un giorno mi vedete in quello stato, datemi due cazzotti in faccia. Ma manco se fossi Jennifer Lopez farei quelle facce da mign....".

Nonostante le altre concorrenti abbiano provato a sviare il discorso citando termini come "marmotta" o "canotta", quello che ha detto la ex di Daniele Interrante sulla Suarez è stato compreso da tutti gli spettatori che stavano guardando il GF su Mediaset Extra.

Valentina Vignali, poi ha fatto un'insinuazione a mezza bocca sulla gieffina quando ha dichiarato: "Io mi faccio molte domande sulle persone che hanno cose di valore senza avere un lavoro e magari nemmeno una casa. Lei continua a dire di avere il Rolex e le Louboutin. Io queste cose ce le ho perché lavoro da quando avevo 16 anni".

Alla cestista, si è accodata Francesca De Andrè quando ha detto che Mila si vanta spesso di avere un sacco di borse firmate e poi si lamenta di non avere un posto dove abitare: "Ma vendile e comprati una casa, no?".

Mila Suarez 'isolata' dal gruppo

I commenti poco carini che hanno fatto alcune concorrenti del Grande Fratello su Mila Suarez, sono solo gli ultimi in ordine di tempo: da quando la ragazza ha messo piede nella Casa, sembra che nessuno l'abbia mai veramente accettata.

Nonostante all'inizio del reality fosse molto vicina a Gennaro Lillio (con il quale pare sia successo qualcosa sotto le coperte alcune settimane fa), oggi anche il napoletano ha voltato le spalle alla modella, che non ha remore nell'affermare che si sente sola e non integrata nel gruppo.

Qualche giorno fa, inoltre, la Vignali si è lamentata delle docce troppo lunghe che fa l'ex fidanzata di Alex Belli: secondo la giocatrice di basket, Mila sta recitando una parte e i suoi continui ammiccamenti alle telecamere, lo confermerebbero.