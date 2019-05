Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che si distingue per la capacità di attirare un'importante fetta di pubblico. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo e coinvolgono i personaggi principali alle prese con situazioni complesse pronte a rimettere tutto in discussione. Scopriamo cosa succede nei nuovi episodi della soap. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da domenica 12 fino a sabato 18 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Antolina.

Le anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto'.

Le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 maggio svelano che la moglie di Isaac si prenderà gioco della rivale trattandola come una schiava. La Laguna deciderà di presentarsi a casa di Consuelo dalla quale pretenderà di avere delle spiegazioni approfondite. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Julieta che dovrà fare i conti con inaspettate verità pronte per compromettere la sua esistenza.

La nipote di Consuelo dopo aver assistito alla sfuriata di Pilar avrà paura di aver perso la fiducia delle persone di Las Lagunas. Inoltre la compagna di Saul avrà un incontro con Severo e Carmelo ai quali comunicherà di aver complicato la situazione con Eustaquio.

Lo strano comportamento della nonna di Julieta

Prudencio farà delle valutazioni in merito al pagamento del riscatto ma si renderà conto che la situazione è più complessa del previsto. Il fratello di Saul crederà che il cambio di valuta tra la Francia e la Spagna non sia bastevole per risolvere la questione.

Nonostante la vendita delle proprietà della signora Montenegro non sembreranno esserci le condizioni per salvare la vita dei coniugi Castaneda. Marcela, dal canto suo comincerà a interrogarsi in merito allo strano comportamento di Consuelo. L'Uriarte avrà intenzione di venire incontro alle esigenze di Pilar alla quale offrirà un valido aiuto per aiutarla nelle cure del figlio.

Arriva una notizia triste

Marcela si accorgerà delle contraddizioni presenti nel dialogo tra Matias e Consuelo nel momento in cui parlano di Elsa.

Nel frattempo l'impresa funebre vivrà un momento di difficoltà che porterà Paco e Onesimo a fare delle valutazioni. Elsa comincerà a indagare sulla persona di Antolina e troverà una chiave attraverso la quale troverà il portagioie della rivale. Arriverà una notizia attesa nel paese di Puente Viejo. Si tratta della morte di un paesano e Don Anselmo prenderà una decisione importante. Il parroco pretenderà che i due proprietari dell'impresa prima di procedere con il funerale, si rechino in chiesa per fare la dovuta confessione.