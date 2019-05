Nell'ultima puntata del Grande Fratello 16 andata in onda Francesca De Andrè ha dovuto ascoltare alcune notizie che riguarderebbero il suo fidanzato. Quest'ultimo infatti l'avrebbe tradita con un'altra ragazza, portandola addirittura nella casa della De Andrè. Naturalmente il carattere vulcanico di Francesca si è subito acceso, generando così in urla e nervosismo che sta vivendo ancora ad oggi nella casa del GF 16: tuttavia, però, proprio quest'ultima sembra ormai molto attratta da Gennaro Lillio, visto che durante la notte appena trascorsa i due giovani sono stati molto vicini con carezze e bacini sul collo. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli di questo nuovo possibile flirt che si sta creando all'interno della casa.

GF 16, Gennaro e Francesca sempre più vicini: baci sul collo nella notte

Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillo si scambiano carezze e baci nella notte

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, Francesca De Andrè dopo la batosta ricevuta dalla notizia rivelata dal Grande Fratello 16 sul possibile tradimento del fidanzato, quest'ultima sembra si stia già consolandosi con il bel ragazzo Gennaro Lillo. Infatti, tra i due sembra esserci molta sintonia, e proprio durante la notte appena trascorsa nella casa i due si sono scambiati svariate carezze e baci sul collo.

Ovviamente i telespettatori del programma che sono molto attenti, hanno notato un forte interesse da parte di Francesca nei confronti di Gennaro, anche se quest'ultimo sembra si stia limitando per vedere come va a finire la vicenda di Francesca con l'attuale fidanzato. Secondo voi la De Andrè e Gennaro potrebbero formare una bella coppia?

GF 16: nel pomeriggio la De Andrè e Gennaro si confrontano sul loro rapporto speciale

Nella giornata di oggi all'interno della casa del Grande Fratello 16, Gennaro e Francesca hanno continuato a passare molto tempi vicini.

Proprio in un dialogo riportato dal sito ufficiale Mediaset del Reality Show, Francesca ha rivelato di voler vedere e vivere fuori dalla casa il rapporto speciale che ha con Gennaro: proprio quest'ultimo ha risposto alla vulcanica concorrente che se dovesse pensare a lui si comporterebbe differentemente, ma secondo lui il bene che fai ti ritorna indietro sempre. Quindi stando da queste parole sembra proprio che il bel ragazzo palestrato si stia trattenendo con Francesca, proprio per non creare più confusione tra lei e l'attuale fidanzato.

Tuttavia, però, visto che quest'ultimo sembra che abbia tradito la De Andrè con un'altra, la passione tra i due potrebbe scoppiare definitivamente nei prossimi giorni. Come andrà a finire secondo voi questa intrecciata vicenda tra Francesca il fidanzato e il bel Gennaro?