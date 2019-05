Da stasera su Sky Uno partirà la versione spagnola di 4 Ristoranti, il noto cooking game condotto nella versione italiana dallo chef Alessandro Borghese. Nella produzione iberica, invece, ritroveremo Marc Ribas, noto chef e conduttore televisivo di TV3, il principale canale televisivo pubblico della comunità della Catalogna (Televisió de Catalunya).

Cambia il paese, ma la formula della gara sarà sempre la stessa: quattro ristoranti (appartenenti alla stessa area geografica e semplicemente con un progetto culinario in comune) si sfideranno tra loro e il vincitore verrà decretato grazie ai voti dei concorrenti e ovviamente dello chef Marc Ribas, che a fine gara potrebbe risultare decisivo.

Marc Ribas, 4 Ristoranti Spagna: stasera su Sky Uno la prima puntata

Ogni ristorante verrà giudicato attraverso cinque categorie: la location, la cucina, il menù, il servizio e il rapporto qualità-prezzo del conto. A fine gara il vincitore si porterà a casa un assegno da 5mila euro, da poter investire nella propria attività.

I ristoranti in gara

Per la prima puntata di 4 Ristoranti Spagna, Marc Ribas si recherà a Tarragona, per scovare il miglior ristorante situato tra le pietre storiche della città.

La prima ristoratrice in gara sarà Anna Sas con il suo locale Les voltes, ristorante suggestivo ambientato nell'antica Roma.

Pubblicità

Il secondo sarà Jordi Vilaplana con l'Entre Copes; la sua è una storia che parla di sacrifici, infatti Jordi ne è diventato proprietario, dopo averci lavorato per tanto tempo come cameriere. In gara ci sono anche Josep Vidal con il suo Les Coques e Andrea Muñoz con il Barhaus.

Per scoprire il vincitore non vi resta che seguire insieme a noi la puntata, a partire dalle 21.20.