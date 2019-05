Questa sera andrà in onda una nuova puntata con il Grande Fratello 16. Anche i presupposti di questo appuntamento promettono davvero molto bene. Nel corso della settimana sono accadute moltissime cose, tante dinamiche che questa sera saranno affrontate e risolte.

Tra queste, quella che sta tenendo maggiormente sulle spine i telespettatori, riguarda il rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Dopo la puntata di lunedì scorso, la nipote del famoso cantante è piombata in un momento davvero molto buio. La ragazza non ha fatto altro che piangere nel corso dei primi giorni. Con il passare del tempo, però, il coinquilino Gennaro è riuscito a farla distrarre, al punto che i due sono arrivati quasi a scambiarsi un bacio romantico.

GF 16, Gennaro non resiste e sbotta: 'Francesca perché non mi baci in bocca?'

Durante una sessione quotidiana di coccole romantiche, infatti, il bel napoletano le ha chiesto di baciarlo, ma lei ha esitato ed ha detto che non lo farebbe mai, perché sono amici. La verità, però, non sembrerebbe affatto questa.

Gennaro Lillio non resiste più e sbotta contro Francesca De Andrè chiedendole un bacio

Dopo la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello, gli animi in casa si sono surriscaldati davvero parecchio. Francesca è stata molto nervosa al punto che ha avuto delle dure discussioni anche con Gennaro. Una volta risolti i loro problemi, però, i due ragazzi si sono uniti più che mai: specialmente gli ultimi giorni si sono rivelati parecchio caldi per i due piccioncini.

Nel corso di un momento di tenerezza tra i due, infatti, il bel napoletano ha deciso di smuovere un po' le cose esortando la De Andrè a lasciarsi maggiormente andare. Gennaro, infatti, non ce l'ha più fatta ed ha chiesto alla sua interlocutrice: "Francesca, perché non mi dai un bacio sulla bocca?" La ragazza ha accennato un sorriso e poi ha risposto che è una cosa che non farebbe mai per prima, e non solo.

La situazione diventa sempre più ingestibile: manca poco al bacio nella casa del Grande Fratello

La De Andrè ha anche detto che non potrebbe mai baciare Lillio dal momento che non bacia i suoi amici.

Il ragazzo, allora, con tono ammiccante, le ha risposto: "Allora io non sono un tuo amico". I due hanno continuato a stuzzicarsi e ad abbracciarsi teneramente. La situazione, dunque, si sta facendo davvero bollente. Stando a quanto emerso, sembra proprio che i due siano prossimi a suggellare il loro interesse e la loro attrazione con un bacio appassionato, quanto mancherà affinché questo accada?

Nel frattempo, non ci resta altro che attendere la diretta di questa sera per scoprire quali altre sfavillanti ed entusiasmanti novità la produzione del Grande Fratello 16 ha in serbo per tutti i telespettatori.