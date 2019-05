La soap opera 'Un posto al sole' continua a ottenere un grande seguito dal pubblico appassionando i milioni di telespettatori italiani con il ritorno di alcuni personaggi. Un esempio si ritrova nella figura di Patrizio che arriva a palazzo Palladini dopo un periodo nel quale è rimasto nelle Langhe per continuare lo stage.

Il figlio di Raffaele ha assunto un comportamento inaspettato dopo il ritorno nella città di Napoli e ciò è stato dovuto all'assunzione delle anfetamine per via della depressione vissuta dal giovane Giordano.

Le anticipazioni dell'episodio numero 5264 in onda giovedì 30 maggio alle ore 20:25 fanno notare che il secondogenito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) comincerà a uscire dalla dipendenza dai farmaci ma non sarà un'impresa facile. Il fratello di Diego sarà spinto da Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Vittorio a iniziare questo percorso di disintossicazione ma non finiranno i problemi per il Giordano junior.

Upas, appuntamento 31 maggio: Patrizio e Rossella hanno un duro confronto

Nel corso del periodo di astinenza, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si renderà protagonista di un confronto con Rossella. Ricordiamo come il cuoco non abbia mai dimenticato l'amore nutrito nei confronti della studentessa di medicina.

Filippo e il padre decidono di parlare con Marina

La situazione critica del figlio non passerà inosservata agli occhi dei genitori di Patrizio che dimostreranno una certa preoccupazione. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) si renderanno conto dello stato d'animo del ragazzo e vorranno aiutarlo a superare questo momento.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Filippo che deve valutare la proposta del padre in merito al progetto del chartering, consistente nel noleggio delle barche. Il dottor Sartori, dopo aver fatto le dovute verifiche, sarà pronto per accompagnare il genitore con l'intento di mostrare il progetto a Marina.

Catello deluso dal comportamento del figlio Salvatore

La situazione prenderà una piega inaspettata dopo l'arrivo di Alberto che finirà per rovinare l'atmosfera di tranquillità.

L'avvocato Palladini complicherà i piani di Roberto e Filippo che devono affrontare ulteriori ostacoli prima di mettere a frutto l'idea imprenditoriale. Un altro capitolo riguarda la famiglia Cerruti che regalerà delle risate al pubblico. Catello verrà a conoscenza di non essere il padrino di Lorenzo e si arrabbierà con il figlio Salvatore che ha tradito la fiducia del padre. Infine Guido proverà a stare vicino al vigile, ma il tentativo del comandante si rivelerà vano.