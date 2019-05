Manca sempre meno alle scelte finale di questa stagione del Trono classico di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In tanti si stanno chiedendo come si svolgeranno queste nuove scelte, visto e considerato che ci saranno molte novità. La prima novità è che le scelte andranno in onda in diretta televisiva per la prima volta dopo tanti anni di trasmissione. Infatti, le puntate di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia non sono state ancora registrate e non verranno registrate, in virtù della novità della diretta.

A confermare il tutto, l'autorevolissima fonte di una delle autrici del programma Raffaella Mennoia che attraverso un Instagram stories ha confermato che le scelte saranno in diretta e in studio dopo il weekend in villa.

Inoltre, le puntate inizieranno con i best moment (i momenti migliori) dei corteggiatori/corteggiatrici con i rispettivi tronisti. Quindi, verrà anche mostrato un riassunto di quanto accaduto nel weekend in villa. Successivamente verranno chiamati i corteggiatori per essere presentati e poi in un secondo momento verranno fatti uscire per l'eventuale scelta-non scelta.

U&D, anticipazioni scelte: date e ordine delle scelte

Poi, altra cosa certa che vi possiamo anticipare è che le tre scelte verranno rispettivamente trasmesse il 29-30 e 31 maggio 2019.

L'ordine in cui avverranno le scelte del Trono classico di Uomini e Donne 2018/2019 e gli ospiti in studio

Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante le novità ci saranno i parenti e gli amici dei corteggiatori e corteggiatrici, i quali però rimarranno dietro le quinte e usciranno solo nel caso di scelta. Invece, per quanto riguarda i parenti e gli amici dei tronisti di Uomini e Donne, resteranno in studio ad assistere alla scelta.

Inoltre, un'altra novità è che ci saranno alcuni ospiti speciali in studio: si tratta delle coppie che si sono formate nelle scorse edizioni che sono state invitate dalla conduttrice romana Maria De Filippi. Al momento, c'è la certezza sulla partecipazione di Aldo e Alessia e Eugenio e Francesca. Poi saranno ospiti anche tutte le coppie che si sono formate nell'ultimo anno a turno nelle tre puntate. Altra indiscrezione è che sarà presente anche la fashion blogger Giulia De Lellis che potrebbe essere raggiunta anche dal suo compagno Andrea Damante.

Per quanto riguarda l'ordine in cui verranno effettuate le scelte, la prima a scegliere sarà la 19enne napoletana Angela Nasti il prossimo 29 maggio. Poi, giovedì 30 maggio sceglierà il tronista pugliese Andrea Zelletta e l'ultima puntata di venerdì 31 maggio sarà dedicata alla tronista torinese Giulia Cavaglia che dovrà scegliere tra Manuel e Giulio.