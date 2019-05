La passione è alle stelle all'interno della casa più spiata d'Italia. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono sempre più vicini tra loro, lanciandosi sguardi pieni di desiderio, e scambiandosi anche qualche bacio molto romantico. Il bel napoletano ammette infatti di non riuscire a trattenersi con la ventinovenne. In una delle ultime chiacchierate in giardino Gennaro ha dimostrato i suoi sentimenti verso la ragazza: "Ti voglio fare di tutto". Ciò nonostante la De Andrè non sembra ancora del tutto pronta a buttarsi in una nuova storia d'amore.

Nell'ultimo appuntamento settimanale del Reality Show infatti, è venuta a sapere del tradimento del suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, cosa che l'ha fatta stare molto male.

GF 16: Francesca De Andrè forse pronta per una nuova relazione

Continua a crescere il sentimento di Gennaro Lillio nei confronti della ventinovenne Francesca De Andrè. Sebbene entrambi i concorrenti abbiano una gran voglia di stare insieme, non riescono a fare il passo decisivo.

Grande Fratello 16, Gennaro seduce Francesca

A quanto pare Gennaro prova dei sentimenti molto intensi nei confronti della ragazza che crescono sempre di più. Ciò nonostante la ragazza vuole aspettare ancora un po prima di fare la sua mossa.

Lunedì scorso, durante l'ultimo appuntamento settimanale del reality show, la conduttrice Barbara D'Urso ha fatto sapere alla ragazza che il suo fidanzato Giorgio Tambellini è stato pizzicato con un'altra ragazza. Questo ha spezzato il cuore della 29enne, che ha trascorso le ultime giornate a piangere. Ora però la gieffrina sembra essersi ripresa e ultimamente si è avvicinata al coinquilino Gennaro Lillio.

GF 16: tra Gennaro e Francesca il sentimento è forte

Negli ultimi giorni i due concorrenti si sono scambiati più volte degli sguardi pieni di desiderio, talvolta anche qualche bacio. Gennaro adora la compagnia di Francesca e il suo sentimento sembra essere sempre più forte nei suoi confronti.

Durante una loro chiacchierata nel giardino della casa, il gieffino le sussurra: "Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me! Ti voglio fare di tutto!

Tutte le scene mi vengono in mente!", lei si mette a ridere e lo accarezza "Ti prenderei a morsi!", afferma Gennaro prima che Francesca si allontani. Gennaro pensa che l'unico metodo per resistere alla tentazione è uscire dalla casa. Più tardi i due si sono ritrovati da soli nel magazzino dove si trovano i vestiti e Gennaro ha cominciato a baciare senza tregua sul collo Francesca. "Oggi sei animalesco" afferma la ragazza, che non si sottrae però alle effusioni di Gennaro.

Insomma, la passione tra Gennaro e Francesca continua a crescere. Staremo a vedere nelle prossime puntate come si evolverà la situazione tra di due concorrenti.