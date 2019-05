Questa sera su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Mediaset condotto da Barbara D'Urso, affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Come riportato dal comunicato ufficiale diffuso dall'azienda di Cologno Monzese, l'appuntamento odierno sarà incentrato soprattutto su Francesca De André che, dopo essere stata informata del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, avrà modo di confrontarsi con lui nella casa di Cinecittà.

Inoltre la produzione del Grande Fratello rivelerà alla concorrente genovese nuovi sviluppi in merito alla vicenda.

Grande Fratello 16, anticipazioni della sesta puntata.

Domenica Live: parla la presunta amante di Giorgio

Dopo una settimana di foto apparse sui giornali e di gossip, sulla questione è intervenuta Roxi Zamboni, la presunta amante di Tambellini. Ospite di "Domenica Live", la donna ha affermato che quanto apparso sulle riviste e sul web non corrisponderebbe appieno alla verità.

La Zamboni, infatti, ha affermato: "Tramite amici comuni mi sono messa in contatto con Alessandra, un'amica di Fabrizia e Francesca (De André, ndr).

Sono stata contattata perché ho moltissimi follower su Instagram e quindi si doveva parlare di lavoro per dei brand. Ero lì per lavoro - ha continuato l'ospite del programma di Barbara D'Urso - sotto casa di Francesca ci hanno fatto le fotografie, c'erano anche Alessandra e Gioia". Con queste dichiarazioni, dunque, la donna ha voluto smentire tutte le voci che avevano parlato di una relazione in corso con Giorgio, attuale compagno della De André.

Anticipazioni sesta puntata del GF 16

Staserà ci sarà spazio anche per una sorpresa per Serena Rutelli, che dovrà fare nuovamente i conti con il suo passato.

Infatti, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, dopo aver ricevuto due lettere, rispettivamente della madre biologica e del fratello, sarà alle prese con un'altra novità che dovrebbe essere particolarmente gioiosa per lei. Sembra che qualcuno (o qualcosa) possa entrare nella casa per donare qualche minuto di felicità all'estetista.

Barbara D'Urso si soffermerà anche sulle coppie che si sono formate o che si stanno formando nella casa più spiata d'Italia.

Naturalmente, nel corso della puntata verrà anche comunicato il nome dell'eliminato tra le nominate Mila Suarez, Martina ed Erica. Come sempre sarà il pubblico a decretare quale concorrente dovrà lasciare il programma, ricorrendo al tradizionale televoto.

Infine non è da escludere (ma ciò non è stato comunicato ufficialmente da Mediaset) che la conduttrice possa affrontare l'argomento relativo alla probabile squalifica di Francesca De André, invocata in questi giorni dal pubblico soprattutto dopo una serie di litigi che la modella genovese ha avuto con Mila Suarez, durante i quali ha utilizzato anche dei termini piuttosto offensivi.