La nuova puntata del Grande Fratello 16 si prospetta particolarmente scoppiettante visto il nuovo litigio tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. Questa volta la nipote del grande Faber sembra aver passato ogni limite, tanto che il web è furioso con la concorrente più del solito. Moltissimi utenti sui social in queste ore stanno chiedendo la squalifica della concorrente.

La scorsa sera le due coinquiline dopo l'ennesimo scontro avevano cercato di chiarire, ma la miccia si è accesa nuovamente in un attimo.

GF, Francesca sotto accusa per l'insulto razzista a Mila: è polemica sui social.

Dalla bocca della De Andrè sono uscite delle parole davvero forti nei confronti della modella italo-marocchina.

Francesca all'inizio della discussione ha fatto notare a Mila che lei è circondata da molti uomini al contrario della sua coinquilina. Con tutta probabilità le parole della gieffina si riferiscono al raffreddamento del rapporto tra la Suarez e Gennaro. In un secondo momento Francesca ha deriso la sua rivale per la pronuncia non perfetta.

In seguito le due gieffine hanno spostato il battibecco, evidenziando i presunti difetti fisici di una e dell'altra.

Al culmine del litigio Francesca De Andrè in preda all'ira da una stanza all'altra ha urlato nei confronti di Mila "Scimmia". Non contenta la figlia di Cristiano De Andrè ha proseguito con gli insulti, dando della falsa alla sua coinquilina: "Qui non ti sopporta nessuno". Le parole di Francesca verso la sua concorrente italo-marocchina non sono passate inosservate né ai concorrenti presenti all'interno della Casa né al popolo del web.

La reazione del web

Moltissimi fan del Grande Fratello in queste ore stanno chiedendo la squalifica nei confronti di Francesca De Andrè. Dopo i numerosi litigi tra le due gieffine, l'ultimo insulto di stampo razzista è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Su Twitter alcuni utenti hanno minacciato di non seguire più il programma se non verranno presi dei provvedimenti nei confronti della gieffina.

#gf16 se il gf non prende provvedimenti contro l'offesa razzista fatta dalla de andrè a miletta io mi sa che questo gf non lo seguirò più — mila elettra guè vi amo 😍❤️ (@rossellina941) 11 maggio 2019

E ancora: "Dare della scimmia ad una donna marocchina rende il significato piuttosto chiaro", "Squalifica senza aspettare lunedì, soprattutto per i ragazzi che guardano il reality".

Nelle precedenti edizioni del reality-show molti concorrenti sono stati puniti per molto meno. Chissà se ancora una volta Francesca De Andrè riuscirà a passarla liscia oppure verranno presi dei seri provvedimenti nei suoi confronti, proprio come il web sta chiedendo in queste ore.

Valentina Vignali preoccupata per Francesca

Il comportamento di Francesca De Andrè e soprattutto l'insulto razzista verso Mila stanno facendo preoccupare molto Valentina Vignali.

La cestista fin da subito ha cercato di calmare la sua amica, tappandole la bocca ma invano. Valentina in queste ore sembra già vedere il film della puntata di lunedì, in cui la De Andrè finirà sotto processo. Infine, Valentina parlando con gli altri concorrenti ha ammesso di temere che le parole pronunciate da Francesca le si ritorceranno contro.