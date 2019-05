Lino Guanciale continua a essere uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano grazie alla sua poliedricità che lo porta a dividersi tra la televisione, il cinema e il teatro. Può essere considerato il re della fiction se si tiene conto degli ottimi ascolti nel corso di queste stagioni che l'hanno visto spaziare da un personaggio all'altro. L'attore avezzanese è stato protagonista di una recente intervista al giornale alla 'Gazzetta di Parma' dove ha avuto modo di parlare dei prossimi progetti lavorativi, anche se al momento è impegnato in ambito teatrale.

Lino Guanciale, le parole dell'attore: 'Nei prossimi mesi ci saranno tante cose da girare'

L'abruzzese fa ritorno nella città di Parma dove porta al Teatro Due 'La classe operaia va in paradiso' per la regia di Claudio Longhi, mentre al Teatro Nuovo di Salsomaggiore tornerà con 'Itaca'. Si tratta di due spettacoli completamente differenti ma che hanno in comune la capacità di porre la concentrazione sulla necessità di una humanitas da recuperare.

L'importanza della pellicola di Elio Petri

Lino Guanciale ha fatto notare di essere stato lui a proporre il progetto di portare in teatro 'La classe operaia va in paradiso', trasposizione della pellicola omonima del 1971 diretta dal regista Elio Petri.

Pubblicità

Questa commedia ebbe un grande successo all'estero come dimostra il premio vinto al Festival di Cannes ma in patria, come accade spesso a dei capolavori, il film ricevette molte critiche. Guanciale ha sottolineato quanto sia attuale la tematica trattata nel film di Elio Petri in una società odierna dove la classe operaia sembra essere sparita. Ma ci sono anche altre categorie di lavoratori non tutelati, passando dal rider, fino ad arrivare alle persone di cinquant'anni che perdono il lavoro.

Il personaggio interpretato

Lino Guanciale interpreta Lulù Massa, una grande responsabilità considerato che è stato il ruolo dell'indimenticabile Gian Maria Volontè. L'attore avezzanese ha fatto notare di aver costruito il personaggio guardando molte volte il film. Il protagonista della Serie TV ha sottolineato la felicità nel vedere molte persone coinvolte in questa tematica in quanto ha sempre spiegato che il suo intento principale è quello di appassionare il pubblico.

Pubblicità

I prossimi progetti lavorativi

Lino Guanciale ha ottenuto la grande notorietà grazie al mondo della televisione ed ha ricevuto delle domande in merito ai prossimi progetti lavorativi. L'attore non si è potuto esporre molto sull'argomento ed ha risposto dicendo che nei prossimi mesi sarà impegnato a girare molte fiction per Rai Uno e Rai Due. Guanciale è stato piuttosto vago non potendo dare molte anticipazioni più del dovuto. Infine il prossimo 21 maggio Lino Guanciale compirà un traguardo importante come i quarant'anni.