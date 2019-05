Questa sera su canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione televisiva Ciao Darwin. Durante le scorse settimane diverse sono state le polemiche che si sono riversate sul programma a causa dell'infortunio di Grabriele, un uomo che ha partecipato al Genodrome e che durante il giorno dei rulli si è gravemente infortunato tanto da essersi paralizzato dal collo in giù. La messa in onda delle puntate però continuerà come sempre, nonostante i produttori abbiano mostrato tutto il loro rammarico per quanto successo e la loro vicinanza all'uomo.

Replica Ciao Darwin, l'ottava puntata in streaming su MediasetPlay.

La prova dei rulli è comunque rimasta presente nel corso dell'ultima puntata, ma non si sa se continuerà ad esserci ancora per le prossime registrazioni. Chi non potesse assistere all'appuntamento di questa sera, potrà guardare la replica attraverso il sito online di Mediaset Play.

Dove rivedere la replica online di Ciao Darwin 8

Dopo la sua messa in onda, la puntata di questa sera sarà disponibile in replica sul sito Mediaset Play. Chi si fosse perso un qualsiasi episodio della trasmissione in questione, potrà usufruire del servizio per guardare tutti gli appuntamenti precedenti.

Il sito online permette di vedere anche le repliche di tutti i programmi o film andati in onda sulla rete televisiva Mediaset. Chi lo volesse può dunque recarsi sul sito ed effettuare una piccola registrazione attraverso una mail ed una password, che saranno poi richieste per gli accessi successivi.

Inoltre, è presenta anche l'omonima applicazione su App Store e Play Store, in modo tale che i telespettatori possano riguardare la puntate anche quando si trovano sui messi pubblici o qualsiasi altro posto, attraverso smartphone o tablet. Anche in quest'ultimo caso bisognerà iscriversi.

Anticipazioni Ciao Darwin ottava puntata

Nel corso dell'ottava puntata, assisteremo alla sfida tanto attesa tra 'Juve contro Tutti'. La prima squadra sarà appunto formata dai juventini, che qualche settimana fa hanno vinto lo scudetto. A capitanare la categoria in questione ci sarà Giampiero Mughini, giornalista, commentatore sportivo e grande tifoso bianconero.

Dall'altra parte ci saranno invece tutti coloro che non tifano per i bianco neri. A capo in questo ci sarà Raffaele Auriemma, popolare telecronista napoletano.

Come di consueto, le due fazioni si scontreranno durante il dibattito, il Genodrome, il viaggio nel tempo, la prova di coraggio, la sfilata e l'ultima prova all'interno della vasca. Solo alla fine delle sfide verrà decretato il vincitore. Il pubblico presente in studio potrà votare per l'una o per l'altra fazione, a seconda della propria preferenza.