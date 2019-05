Continua il successo della terza stagione della soap opera 'Il paradiso delle signore' attraverso le repliche che stanno confermando degli ottimi ascolti rivelatisi al di sopra delle aspettative. Si comincia a parlare delle prime anticipazioni riguardo alla quarta stagione del prodotto televisivo ricca di colpi di scena nella vita dei personaggi principali.

Pubblicità

Pubblicità

Le novità riguardano il personaggio di Roberta sul quale non vi è la certezza che possa rimanere nella prossima annata: in primo luogo l'interprete Federica De Benedettis non ha confermato la partecipazione alla prossima stagione della soap italiana. Si tratta quindi di una differenza abbastanza evidente rispetto ai colleghi che hanno sottolineato invece la certezza di una partecipazione a Il paradiso delle signore. Un esempio si ritrova nell'attrice Neva Leoni che, sulla sua pagina di Instagram, ha scritto un post nel quale è risultato evidente l'arrivederci al prodotto televisivo.

Spoiler Il paradiso delle signore: la Pellegrino e il sogno di diventare ingegnere

Ci sono invece tre attori che sono fondamentali per il prosieguo de Il paradiso delle signore, corrispondenti ai nomi di Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

La Venere più ambiziosa per il sogno di diventare ingegnere

Non si può escludere l'ipotesi che la De Benedettis continui a vestire i panni di Roberta, ma i dubbi ritornano a causa di un retroscena. Nella quarta stagione de Il paradiso delle signore Roberta dovrebbe lasciare il grande magazzino e potrebbe smettere di essere una Venere.

Pubblicità

Il sogno della Pellegrino è sempre stato quello di diventare la prima Venere ingegnere dimostrando di avere delle idee molto chiare rispetto a Nicoletta. Roberta può essere considerata "la Venere più ambiziosa", fatta eccezione per Tina che ha sempre combattuto per il sogno di diventare cantante.

I fan de Il paradiso delle signore fanno il tifo per questa coppia d'innamorati

La ragazza sarà vicina a concludere il ciclo di esami che la porteranno alla laurea, ma non sarà facile conciliare il ruolo al Paradiso Market e il lavoro come ingegnere.

Un altro fattore fa pensare all'uscita di scena di questo personaggio per via della possibile fine della storia d'amore tra Roberta e Federico: quest'ultimo è stato richiamato agli obblighi di leva e questa notizia complica i progetti della coppia. La lontananza di diciotto mesi metterà a dura prova la relazione tra Roberta e Federico che dovranno resistere alla distanza. I fan fanno il tifo per Federico e Roberta sperando in un finale positivo che possa permettere alla giovane donna di proseguire nel migliore dei modi il percorso di studi all'università, conciliandoli anche con gli impegni lavorativi.