L'ottava puntata del Grande Fratello 16 ha visto ancora una volta come protagonista principale Francesca De Andrè, con la padrona di casa Barbara D'Urso che ha mostrato al pubblico la sua lite durante la settimana con Gennaro, per poi tornare sull'argomento legato al tradimento di Giorgio Tambellini.

Pubblicità

Pubblicità

La figlia di Cristiano De Andrè nella puntata di ieri ha potuto avere alcune spiegazioni in merito al tradimento del suo ex fidanzato grazie all'ingresso nella Casa della sua migliore amica. Alessandra, di fronte a tutta Italia, ha riferito alla gieffina quanto accaduto fuori, confermando di fatto quello che aveva combinato Giorgio.

Dopo il faccia a faccia tra Alessandra e Francesca ha varcato la porta rossa il diretto interessato: Giorgio Talbellini è stato protagonista di un duro scontro con la De Andrè, tanto che i toni sono stati subito molto accesi.

GF, Giorgio Tambellini contro Barbara D'Urso.

L'imprenditore toscano ha ammesso di aver tradito la fidanzata e la causa del suo gesto sarebbe da attribuire al comportamento che la gieffina ha tenuto con Gennaro: "Ti strusciavi con quel pupazzo".

Ad un certo punto un Giorgio abbastanza su di giri ha puntato il dito contro Mediaset, in particolare contro Barbara D'Urso. L'imprenditore ha infatti accusato la conduttrice del reality di Canale 5 di manipolare la situazione: "Sono tutti complotti, sono invenzioni di questi spenti bigiottieri".

Pubblicità

Tambellini poi ha proseguito nel raccontare la sua verità alla gieffina lontano dalle telecamere: "Questo mondo è tuo, non mio".

Mentre Francesca De Andrè cercava di calmare Giorgio per capire come fossero andate le cose, Barbara D'Urso è andata su tutte le furie, tanto da cacciare dalla Casa l'imprenditore.

Barbara D'Urso su tutte le furie

Il comportamento di Giorgio Tambellini mostrato davanti al piccolo schermo non è affatto piaciuto alla conduttrice del reality: l'imprenditore toscano più volte ha alluso di essere vittima di un complotto, per far alzare gli ascolti del programma e, all'ennsimo giudizio negativo, Barbara D'Urso è andata su tutte le furie.

La padrona di casa ha fatto notare a Giorgio che nessuno lo ha spinto in una macchina e chiuso a chiave con una donna: "Non abbiamo bisogno di te per fare audience". In un secondo momento Alessandra è tornata di nuovo nella Casa, che a sua volta è stata protagonista di uno scontro con Tambellini.

Giorgio, dopo essersi avvinghiato nuovamente a Francesca, è stato mandato fuori: "Vai via che è meglio". Intanto, sui social alcuni telespettatori hanno commentato in modo negativo quanto accaduto durante l'ottava puntata.

Pubblicità

Molti utenti, nonostante abbiano criticato il comportamento di Giorgio Tambellini, si sono schierati dalla sua parte ed hanno bacchettato Barbara D'Urso.