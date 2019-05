Francesca De Andrè, da quando è entrata all'interno della Casa del Grande Fratello 16, è uno dei personaggi più discussi. La ragazza spesso con il suo modo di fare è finita al centro della bufera mediatica. La scorsa notte la gieffina durante una chiacchierata confidenziale con Kikò Nalli si è lasciata andare ad una nuova confessione.

Francesca da quando ha scoperto il tradimento del suo ex fidanzato con la Gottardi non fa altro che parlare di Giorgio Tambellini.

Subito dopo la puntata, la De Andrè in confidenza con Valentina aveva lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell'imprenditore toscano. Le due coinquiline hanno lasciato intendere che Giorgio avesse tradito la sua fidanzata perché sotto effetto di stupefacenti.

Nelle scorse ore la figlia di Cristiano De Andrè, parlando con Kikò, ha detto che il suo ex fidanzato è a conoscenza di tantissime cose del suo passato. Cose che stando al racconto della gieffina, sarebbe davvero private e intime: "Lui ha sentito e letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare".

Per far capire meglio la situazione all'hair stylist, Francesca avrebbe raccontato anche un aneddoto legato al suo passato burrascoso: "Di mezzo c'era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai neanche idea. Lei era ubriaca e Giorgio le ha lette".

La rivelazione di Francesca De Andrè non è sfuggita affatto agli appassionati del reality h24. In poche ore la confessione della gieffina ha fatto il giro del web ed è stata oggetto di discussione da parte dell'opinione pubblica. Chissà se l'argomento lunedì verrà trattato in puntata da Barbara D'Urso.

Dori Ghezzi commenta la lite tra Francesca e Malgioglio

Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè durante la settima puntata del Grande Fratello hanno avuto un duro scontro. Da parte della gieffina l'accusa nei confronti dell'opinionista è quella di aver pronunciato invano il nome di suo nonno, Fabrizio De Andrè. A sua volta il paroliere per difendersi dalle accuse ha tirato in ballo Dori Ghezzi, per dimostrare la grande amicizia tra Malgioglio ed il grande Faber.

La vedova dell'artista attraverso una lunga intervista ha espresso la sua opinione in merito alla lite. La Ghezzi ha riferito di non essere d'accordo nel parlare di queste cose in televisione: "Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo". Dori Ghezzi poi ha aggiunto che di momenti felici all'interno della famiglia ce ne sono stati, smentendo così la nipote Francesca.

Intanto, ricordiamo che la situazione complicata delle sorelle De Andrè con il padre Cristiano ha portato all'esclusione dal reality Fabrizia.

La primogenita ha scelto di non partecipare a causa della diffida del padre. Francesca invece, ha scelto di entrare lo stesso nella Casa del GF.