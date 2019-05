Continua l'appuntamento con la fiction 'New Amsterdam' che sta ottenendo un discreto successo per ciò che riguarda il livello degli ascolti. Si tratta della quarta puntata con la Serie TV che fa ritorno in prima serata su Canale 5 e mancano tredici episodi, in contemporanea con gli Stati Uniti, per arrivare al termine della prima stagione. Gli elementi innovativi presenti all'interno del prodotto televisivo hanno permesso alla fiction di ottenere la conferma in anticipo per ciò che riguarda la conferma della seconda stagione.

Il giornale americano 'Nbc' ha comunicato questa notizia lo scorso mese di febbraio. Nella precedente puntata abbiamo assistito alla bufera di neve che ha colpito la città di New York ma, dopo ciò, si è riusciti a tornare alla normalità. Max non si perde d'animo e prosegue per combattere il tumore, sottoponendosi ad una serie di terapie. L'uomo deve fare i conti con la paura di non essere presente nella vita della moglie e del bambino che sta per arrivare. Una situazione differente riguarda il personaggio di Helen che spiega al fidanzato di non essere pronta per avere un figlio con lui.

New Amsterdam, puntata del 26 maggio: la dottoressa Stauton , nuova oncologa di Max

Il dottor Goodwin alle prese con l'eccessiva perdita di peso

Sharpe ritiene che l'oncologa migliore per seguire il dottor Goodwin corrisponda al nome di Max. Le anticipazioni dell'episodio numero 19 in onda domenica 26 maggio della serie New Amsterdam rivelano che la dottoressa Stauton si occuperà di seguire Max. L'oncologa mostrerà l'intenzione che il paziente si alimenti con un sondino dopo aver fatto i conti con un'eccessiva perdita di peso. La chemioterapia avrà delle ripercussioni su Max in quanto il dottor Goodwin sarà assalito da un costante senso di nausea che non gli darà tregua.

Max deciderà di acconsentire alla richiesta dell'oncologa. Nel frattempo una poliziotta verrà investita durante un controllo da un conducente e la donna verrà portata in ospedale dove sarà assistita dagli amici.

I sospetti sull'autista che ha investito la poliziotta

Si inizierà a indagare in merito a questo caso per capire quali possano essere le cause che hanno portato a investire la donna. I sospetti iniziali faranno pensare che si tratti di un uomo ubriaco alla guida.

La dottoressa Share, però, si renderà conto della realtà dei fatti comprendendo che il conducente ha avuto un ictus nel momento in cui stava al volante. Il dottor Reynolds darà un contributo fondamentale per salvare la vita dell'agente ma ci saranno altri casi di cui occuparsi. La collaborazione tra i medici Iggy Frome e Kapoor sarà fondamentale per seguire un paziente affetto da sordità che ha avuto dei gravi problemi con l'operazione chirurgica.

Infine Iggy cambierà atteggiamento nei confronti di Jemma, la paziente che spesso ha avuto in cura.