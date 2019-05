Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' ambientata nella città di Milano. Lunedì 13 maggio apre le danze l'ultima settimana in compagnia del prodotto televisivo che sta aumentando la suspense nell'animo del pubblico. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Marta che sta affrontando una situazione difficile nella sua esistenza a causa del piano organizzato da Luca Spinelli, deciso a mettere nei guai la famiglia Guarnieri e distruggere il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni della soap opera 'Il paradiso delle signore'.

Nuovi episodi della soap opera Il paradiso delle signore che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio alle ore 15:45. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano al 17 maggio svelano che Marta rischierà la propria vita a causa della follia di Luca che ha preso in ostaggio la figlia di Umberto. Il commendatore e il dottor Conti decideranno di mettersi in viaggio alla volta di Rapallo per capire se la giovane donna possa trovarsi nella villa di Genova.

La decisione della sorella di Riccardo che lascia la clinica

La giovane Guarnieri ha chiarito la situazione con Vittorio con il quale ha incominciato ad avviare le indagini tenendo d'occhio Andreina, sicuro che la Mandelli abbia un'incidenza rilevante nel piano organizzato da Luca. La sorella di Riccardo (Enrico Oetiker) riuscirà a scampare ai ricatti di Luca: verrà salvata da Vittorio (Alessandro Tersigni) e dal padre. La giovane donna verrà portata subito in ospedale dove sarà visitata da un medico specializzato.

Il confronto con il genitore per scoprire la verità sul passato

Marta, però, non avrà intenzione di rimanere altro tempo in ospedale in quanto vorrà avere un confronto serrato con il commendatore dopo aver capito che stia nascondendo qualcosa legato al passato. La compagna di Vittorio pretenderà delle spiegazioni dal genitore e lascerà la clinica andando contro alle volontà degli specialisti. La giovane donna si è convinta delle bugie raccontate dal genitore in quanto, durante il rapimento, Luca le ha detto cosa ha fatto il padre di Riccardo appropriandosi delle proprietà della famiglia Fonseca.

Le intenzioni della Guarnieri

L'intento di Marta sarà quello di sentire una versione dei fatti raccontata dal genitore. La terza stagione de Il paradiso delle signore è stata composta da 180 appuntamenti e ha visto la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini. Siamo giunti alla resa dei conti tra i vari protagonisti che devono affrontare un periodo complesso della loro esistenza.