Nelle prossime puntate della famosa telenovela Una vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Alcuni spoiler riguardano Casilda Escolano, interpretata dall'attrice Marita Zafra, la quale verrà improvvisamente colpita alla testa durante gli scontri ad Acacias tra i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina e la polizia. In seguito il medico che visiterà Casilda reputerà necessario sedarla per alcuni giorni. Successivamente la Escolano riprenderà conoscenza, ma non ricorderà che Martin è stato ucciso al posto di Diego nel corso della contesa tra gli agenti e gli operai del giacimento.

Casilda non ha alcun ricordo di Martin

Nelle prossime puntate di Una Vita, dopo il colpo ricevuto, Casilda non ricorderà che Martin è morto, ma allo stesso tempo non avrà alcun ricordo del suo matrimonio con l'uomo. Per tale ragione Leonor e le inservienti cercheranno di non nominare mai il nome di Martin in presenza di Casilda. Successivamente la Escolano udirà un discorso di Rosina e scoprirà dell'esistenza del marito, ma inizialmente crederà che tutti si stiano prendendo gioco di lei, poiché sarà ancora convinta di non essere mai stata sposata. In seguito Casilda vedrà alcune fotografie di Martin e degli origami, ma neanche in quel caso si ricorderà dell'uomo.

La Escolano recupera la memoria

Mentre si troverà al lavoro con Lolita, Casilda troverà per caso un vestito di Martin. Annusandolo ricorderà improvvisamente di lui e di essere stata sposata con l'uomo. La donna inoltre ricorderà che suo marito è stato ucciso durante gli scontri tra i lavoratori del giacimento d'oro e le guardie. In seguito, Casilda sarà notevolmente angosciata e turbata per la morte di Martin. Lolita avvertirà tutti quanti che la donna dopo aver recuperato la memoria sta soffrendo tremendamente per la perdita dell'amato.

Nel frattempo la stessa Escolano non riuscirà a capire come abbia fatto a dimenticare una parte così importante della sua vita. Intanto Casilda cercherà di superare il dolore per il lutto di Martin, potendo contare sul sostegno e l'appoggio di un suo parente, suo cugino Jacinto. Quest'ultimo tornerà a Calle Acacias dopo aver scoperto del decesso di Martin, per stare insieme alla cugina. Poi l'uomo deciderà di fermarsi in città per un lungo periodo. Intanto Casilda dovrà trovare il coraggio e l'energia per attraversare un momento tanto spaventoso e tremendo.

