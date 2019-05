La quinta puntata del Grande Fratello 16 si è aperta con un vero e proprio colpo di scena. La padrona di casa, dopo aver discusso della gelosia di Mila Suarez nei confronti di Gennaro Lillio, ha chiamato Francesca De Andrè per parlare di una cosa avvenuta all’esterno della Casa. Barbara D’Urso ha mostrato a Francesca De Andrè le immagini riportate sulla rivista settimanale Oggi. Nello scoop si parla di un presunto tradimento da parte del suo fidanzato.

L’ira di Francesca: ‘Che schifo’

Giorgio nei giorni scorsi è stato beccato in compagnia di una ragazza di nome Rosi. Stando alle indiscrezioni, i due sarebbero andati insieme a ballare e poi avrebbero passato la notte insieme. Secondo rumors, il presunto tradimento sarebbe avvenuto nell’appartamento della gieffina. Appena scoperto quanto accaduto, la De Andrè è andata su tutte le furie.

Francesca è rimasta impietrita di fronte ai titoli di giornale e alla foto che ritraeva il suo portone a Milano.

Un istante dopo ha dato vita al suo sfogo. La concorrente del reality è rimasta senza parole ed ha commentato il tutto in modo sarcastico: “Che schifo”.

La rabbia della figlia di Cristiano De Andrè non è scaturita per via del presunto tradimento ma per il fatto che l’accaduto si sarebbe svolto nel suo appartamento. Una volta tornata dai suoi coinquilini la gieffina ha potuto contare sul sostegno di Gennaro. È corsa ad abbracciarla anche la sua ‘rivale’ dell’epoca Guendalina Canessa.

Kikò Nalli invece, ha cercato di far ragionare la sua coinquilina, invitandola a non pensare al peggio visto che ha sempre descritto il suo compagno come un bravo ragazzo.

Con tutta probabilità la prossima settimana ci si aspetta una chiarimento con il diretto interessato. Starà a Giorgio fare chiarezza su cosa sia accaduto quella sera per tranquillizzare la sua fidanzata. Intanto, sui social moltissimi utenti hanno criticato ancora una volta la De Andrè.

Al suo indirizzo sino arrivati numerosi commenti negativi: “Si Francesca, hai capito bene a casa tua”, “Poverina da carnefice a vittima”, “Prima fai la gatta morta con Gennaro e poi ti scandalizzi?”.

Kikò accusato di bullismo dal web

Una volta concluso il discorso legato al presunto tradimento ai danni di Francesca De Andrè, la padrona di casa è passata Michael Terlizzi. Secondo il web, Kikò Nalli durante la settimana avrebbe preso in giro il suo coinquilino per via del problema fisico alla braccia.

L’accusa nei suoi confronti è quello di aver chiamato Michael ‘calamaro’. Mentre Terlizzi è sembrato piuttosto calmo, Kikò è diventato una furia. Il parrucchiere più famoso d’Italia ha precisato che spesso da dei soprannomi e che non era affatto sua intenzione bullizzare il suo coinquilino.