Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda a maggio su Canale 5. Se scoppierà la passione tra Wener e la cuoca Hildegard, Madeleine riuscirà a smascherare Christoph grazie a Robert.

Tempesta d'amore: Werner trova l'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano la nascita di una nuova storia d'amore. Infatti Werner, il personaggio presente fin dal primo episodio della soap opera tedesca, ritroverà finalmente l'amore dopo essere stato lasciato dalla compagna storia Charlotte.

Tempesta d'amore, trame: Werner si innamora di Hildegard, Madeleine si allea con Robert

Come abbiamo visto, quest'ultima ha deciso di lasciare la Germania per iniziare una nuova vita in Tanzania. L'albergatore, in questo modo, si è ritrovato di nuovo solo.

Anticipazioni Tempesta d'amore: colpo di fulmine tra Werner e Hildegard

Fortunatamente questo periodo durerà ben poco, in quanto Werner rimarrà affascinato dalla cuoca del Furstenhof, nonché fedele moglie di Alfons. Ebbene sì, Hildegard sarà vittima di un vero colpo di fulmine durante una serata di beneficenza a cui parteciperanno sia lui che Hildegard.

In questa occasione, i due balleranno un romantico valzer, tanto che Werner rimarrà folgorato dal suo meraviglioso abito. Possiamo anticipare che l'albergatore perderà la testa per la moglie del suo più fidato dipendente, tanto da dare vita ad un triangolo amoroso ricco di colpi di scena.

Trame Tempesta d'amore: il ritorno di Madeleine

Le trame di Tempesta d'amore svelano che il colpo di fulmine tra Werner e Hildegard non sarà l'unico colpo di scena.

Madeleine, infatti, si alleerà con Robert per distruggere Christoph. Come abbiamo visto la madre di Joshua aveva fatto perdere le sue tracce dopo che Christoph l'aveva costretta ad estorcere due milioni di euro ai Saalfeld in seguito all'entrata in possesso di alcune informazioni su Joshua. Ma ecco il colpo di scena: la donna ricomparirà al Bichheim, decisa a raccontare tutta la verità sull'intrigo di Cristoph.

Madeleine e Robert smascherano Christoph

La Zellweger racconterà al figlio Joshua di essere stata vittima di un ricatto, consegnandogli i due milioni di euro.

Se il giovane apparirà entusiasta della fortunata capitateli tra le mani, Robert cercherà di convincere Madeleine a concedergli il perdono ed aiutarlo ad incastrare Christoph. I due, a questo punto, organizzeranno una vendetta contro l'albergatore, che ci cadrà in pieno. Dopo la riuscita del piano, Madeleine recupererà il rapporto con i componenti della famiglia Saalfeld e con il figlio mentre Christoph giurerà di vendicarsi di tutti i suoi cari.

Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore lo sveleranno.