Lunedì 13 maggio su Canale 5 è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello 16. La nuova puntata del reality show ha regalato ai telespettatori tanti colpi di scena. Dal chiarimento tra Francesca De Andrè ed il suo fidanzato Giorgio Tambellini, al confronto tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani.

Pubblicità

Pubblicità

Tra le varie cose in queste ore però sta facendo molto discutere la percentuale del televoto che ha portato all'eliminazione di Mila Suarez.

La modella italo-marocchina la scorsa settimana è finita nuovamente in nomination insieme ad Erica Piamonte e Martina Nasoni. Tra le tre concorrenti ad avere la peggio è stata proprio Mila. Un risultato che ha colto di sorpresa un po' tutti i telelespettatori più affezionati del reality show. La ragazza era entrata nelle grazie di tante persone soprattutto nell'ultimo periodo, dopo i ripetuti battibecchi con Francesca De Andrè.

GF, Mila Suarez eliminata: è polemica per le percentuali del televoto.

In queste ore ruota un vero e proprio giallo intorno all'uscita dal gioco della Suarez. Durante la prima parte Erica è stata la prima ad essere tornata in gioco. L'ultima sfida tra Martina e Mila ha visto uscire quest'ultima. Sul piccolo schermo come al solito sono state trasmesse le percentuali che hanno decretato l'eliminazione della concorrente.

Moltissimi telesepettatori hanno notato che la percentuale corrispondente all'italo-marocchina era del 30% mentre sulla grafica mandata in studio alla Suarez è stato assegnato il 38%.

Pubblicità

Qualora fosse giusta la seconda percentuale mandata in onda, l'ex fidanzata di Alex Belli sarebbe potuta restare all'interno della Casa.

A tal proposito i fan di Mila Suarez sono sul piede di guerra. Fin dai minuti successivi all'eliminazione stanno chiedendo la verità sull'accaduto. Adesso viene da chiedersi se sia stato solamente un'errore di trascrizione oppure una vera e propria gaffe da parte della produzione.

Erica e Gaetano: Barbara D'Urso furiosa

A proposito di Erica Piamonte, Barbara D'Urso ha ripreso duramente Gaetano.

Nei giorni scorsi Erica e Gaetano sembra che abbiano avuto un rapporto intimo. In seguito il bel tenebroso avrebbe raccontato ai suoi coinquilini alcuni dettagli di quanto accaduto. La padrona di casa ha redarguito il concorrente, dicendogli di vergognarsi di mandare in onda determinate scene. Ad un certo punto Kikò ha cercato di prendere le difese del suo coinquilino, ma invano. La D'Urso è diventata una furia: "Queste cose le racconti ai tuoi amici al bar o a casa tua, non al Grande Fratello".

Pubblicità

Inutili le scuse del diretto interessato che è stato ammonito anche da alcuni dei suoi coinquilini. In particolare Gennaro Lillio lo ha definito poco uomo e Francesca De Andrè lo ha etichettato come una ragazzo poco signorile.