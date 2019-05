In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv Ambra Lombardo ha deciso di rispondere a Tina Cipollari. La professoressa siciliana ha partecipato al Grande Fratello 16 dove ha conosciuto e sembrerebbe si sia innamorata di Chicco Nalli, ex marito di Tina da cui ha avuto 3 figli.

Pubblicità

Pubblicità

La storia d'amore tra Ambra e Kikò, però, non convince i figli e l'ex moglie dell'uomo. Tina, infatti, nei giorni scorsi ha dichiarato di non credere che possa nascere un sentimento in così poco tempo e soprattutto che 'Ambra non sarà mai come lei'.

Ambra risponde a Tina e ai figli

Questa settimana, allora, Ambra Lombardo ha deciso di rompere il silenzio a di fare queste dichiarazioni su Tina: 'Adoro il suo personaggio. Seguivo Uomini e Donne', ha continuato dicendo di stimarla, che lei è una ragazza per bene e che può stare serena.

GF 16, Ambra su Tina: 'La adoro'

Sulla frase postata sui social da Tina ha dichiarato: 'Preferisco essere me stessa in partenza, piuttosto che fingere di essere chi non sono per piacere agli altri'. La prof ha aggiunto che chi la conosce si ricrede e che è naturalmente portata a farsi scivolare addosso le critiche.

L'ex gieffina al figlio di Kikò, che l'aveva accusata di essere falsa e stratega e di stare con il padre solo per farsi pubblicità, ha risposto: 'E' comprensibile l'attaccamento al papà, è una reazione normale', ma ha precisato che il tempo le darà ragione.

Pubblicità

Dalla sua parte si è, invece, schierato il fratello di Nalli, scrivendole un messaggio dove ha ammesso di fare il tifo per lei e che spera riuscire a vederla presto.

Rapporto con Kikò Nalli e nuova 'frecciatina' di Tina

La professoressa ha, poi, parlato anche di Kikò Nalli e del suo rapporto con lui precisando che la cosa più importante è che esca dalla Casa del Grande Fratello sereno e consapevole del loro sentimento, ribadendo che lei vuole 'conoscerlo meglio e trascorrere un po' di tempo in sua compagnia'.

Infine ieri sera ad Ambra è stato concesso di fare una sorpresa al suo Kikò: gli ha, infatti, inviato un romantico messaggio.

In una lettera, dopo aver ripercorso i loro momenti più belli nella Casa, ha scritto: 'Né i miei ne i tuoi occhi hanno mentito: hai tutto il diritto di essere felice, perché io ci sono e ci sarò'. Il messaggio è terminato con la frase in siciliano 'comu veni si cunta', cioè un invito a vivere il presente e a viversi la loro storia.

Pubblicità

Tuttavia Tina neanche questa volta è riuscita a non commentare la scena e su Istagramm ha postato la frase 'Renzo e Lucia', salvo poi eliminare il post. A molti utenti, però, questo dettaglio non è sfuggito e, quindi, della storia tra Ambra e Kikò si continuerà a parlare ancora nel programma.