A Uomini e donne esiste un copione che i vari protagonisti devono seguire? La voce rimbalza da giorni nei social network e più precisamente da quando Roberto D'Agostino, direttore del portale Dagospia, ha lanciato l'incredibile indiscrezione. Ospite del programma "Live-Non è la d'Urso", D'Agostino ha raccontato di essere stato contattato da un tale Fabio, che gli ha parlato del meccanismo esistente a Uomini e donne e Forum.

Non ci sarebbe nulla di vero, a suo dire, nelle dinamiche dei protagonisti ma si tratterebbe di un vero copione scritto ad hoc dalla redazione. Tale pesante accusa ha scatenato la replica di Maria De Filippi, che si è rivolta direttamente a Dagospia per esprimere le sue ragioni, e successivamente è stata smentita anche dall'ex tronista Elga Enardu.

Maria De Filippi nega le accuse di Dagospia

In passato Maria De Filippi è passata sopra accuse più o meno velate di ex protagonisti di Uomini e donne senza aggiungere parola.

Uomini e donne: Elga Enardu conferma le parole di Maria De Filippi

Ma le dichiarazioni di Roberto D'Agostino non sono risultate inosservate, spingendola a dire subito la sua. Attraverso una lettera al portale Dagospia, la conduttrice ha precisato: "Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a Uomini e Donne non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo". Maria ha poi chiesto maggiori dettagli sull'identità di Fabio, colui che si sarebbe rivolto al portale per denunciare il meccanismo del dating show. La conduttrice, infatti, ha espresso l'intenzione di denunciare l'uomo o, quanto meno, fargli recapitare una lettera da parte del proprio legale.

Elga Enardu scende in difesa di Maria De Filippi

È un anno difficile quello che sta attraversando Uomini e donne, a causa di finzioni di alcuni suoi protagonisti, i quali sono stati smascherati dalla redazione del programma. Ma se qualcuno partecipa con l'obiettivo di conquistare la visibilità televisiva, lo fa per propria scelta come ha precisato Maria De Filippi nella missiva fatta recapitare a Dagospia. A confermare la correttezza della trasmissione, ci ha pensato anche Elga Enardu in una sua recente Instagram Story.

In essa l'ex tronista ha scritto: "Mi sento in dovere di dare la mia testimonianza. Posso garantire che non esiste alcun copione. La redazione e la produzione non hanno mai provato neanche trasversalmente a indirizzarmi". Le sue parole non sembrano lasciare alcun dubbio in merito alla sua esperienza televisiva, anche se nei social network la discussione tra i telespettatori del programma continua a farsi accesa. I dubbi sul 'business' o sulla preferenza della redazione per alcuni protagonisti (quali ad esempio Gemma Galgani nel Trono Over) continuano a rimbalzare da un social network gettando luci e ombre sulla longeva trasmissione di Canale 5.