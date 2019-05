Ieri, lunedì 13 maggio su Canale 5 è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello 16. La nuova puntata è iniziata in modo insolito, regalando ai telespettatori una simpatica gag messa in scena da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. I due opinionisti hanno ironizzato sull'annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone.

Cristiano Malgioglio ha esordito negli studi Mediaset con un vestito da sposa e Iva Zanicchi ha recitato la parte della testimone.

L’opinionista molto divertito ha detto: "Sono finalmente molto felice perché mi sono sposato a Caltagirone”. Poi Malgioglio ha invitato Barbara D'Urso a visualizzare una foto del suo ‘sposo’. Tra le mani di Cristiano c’era un’immagine vuota, una partecipazione in bianco e dei confetti. Al termine della gag, l’opinionista ha confidato che nel sacchetto non c’erano dei confetti ma una mozzarella di bufala, alludendo alla messa in scena del matrimonio.

GF, Cristiano Malgioglio deride Pamela Prati, poi sbotta contro la De André.

La frecciatina di Cristiano Malgioglio ha preso di mira Pamela Prati per via dell'annullamento delle nozze. Tra l'altro anche il cantante era stato invitato all'evento ma senza mai ricevere la partecipazione.

Il siparietto messo in atto dai due opinionisti del reality-show ha ironizzato su quanto avvenuto durante l'ultima puntata di Verissimo con tanto di ospitata della soubrette sarda. Per chi se lo fosse perso, lo scorso sabato Silvia Toffanin ha perso la pazienza con la sua ospite tanto da dirle di non credergli più. Terminata la gag, la puntata è proseguita con il primo argomento della puntata di cui la protagonista è stata Francesca De André.

Francesca De André a confronto con Roxi e Giorgio

Dopo le voci sul presunto tradimento, Francesca De André si è confrontata con Roxi ed il suo fidanzato. La ragazza paparazzata con Giorgio ha ripreso la gieffina per le parole utilizzate nei suoi confronti. In un secondo momento ha rivelato di aver visto l'imprenditore toscano solamente per motivi di lavoro. Una volta terminato il confronto con la presunta 'amante', era inevitabile il faccia a faccia con Gennaro Lillio.

Cristiano Malgioglio furioso con Francesca

Francesca nell'ultimo periodo è sempre più vicina a Gennaro, nonostante i due abbiano ribadito più volte di essere solamente amici. La versione dei due ragazzi non ha convinto nessuno, in particolare Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio sono rimasti colpiti dalla reazione di Giorgio. Il fidanzato della De Andrè anziché riprenderla per i suoi atteggiamenti equivoci si è complimentato con il modello partenopeo.

A quel punto Malgioglio ha sbottato contro la nipote di Faber invitando la gieffina a moderare i termini nei confronti dei suoi coinquilini.