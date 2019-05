A poche ora da una nuova puntata del Grande Fratello 16, l'opinionista più amato del reality show ha lanciato una clamorosa indiscrezione su una delle concorrenti più discusse del programma, svelando attraverso il suo profilo Instagram cosa vedranno i telespettatori nel corso della diretta.

Malgioglio anticipa che ci saranno provvedimenti su Francesca De Andrè

L’opinionista ha pubblicato uno scatto in cui è ripresa Francesca De Andrè con tanto di didascalia: 'Ne vedrete delle belle'. Inoltre, Malgioglio ha anche scritto sulla foto un bel ‘No comment’.

Con tutta probabilità le parole del braccio destro di Barbara D’Urso, sono riferite al comportamento tenuto della ragazza in queste ultime ore. Come tutti ben sanno la figlia di Cristiano De Andrè è finita nuovamente al centro di un’aspra bufera mediatica.

Francesca nelle ultime ore durante un battibecco con Mila Suarez si è lasciata scappare un insulto razzista. Epiteto che è stato già condannato duramente dal popolo del web, che chiede a gran voce la squalifica della gieffina. Anche Valentina Vignali ha cercato di proteggere la sua amica dal peggio, tappandole la bocca, ma ormai era troppo tardi.

Molti fan del programma hanno subito pensato che stia arrivando qualche punizione esemplare nei confronti della concorrente.

A quanto pare dalle parole pronunciate sembra che anche Cristiano Malgioglio abbia preso la sua presa di posizione, condannando il comportamento di Francesca De Andrè verso Mila Suarez.

Francesca De Andrè sotto accusa

Francesca De Andrè, da quando è entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha dimostrato di essere una delle concorrenti più discusse del reality show. La nipote di Faber spesso ha utilizzato delle parole fuori luogo nei confronti di Mila e ha dato adito a discussioni piuttosto forti.

Inoltre, la ciliegina sulla torta sono state le parole utilizzate verso il suo fidanzato. La De Andrè, infatti, dopo aver scoperto un presunto tradimento, ha minacciato il suo fidanzato di bruciarlo vivo. Parole che hanno fatto infuriare l’opinione pubblica. Perfino Gessica Notaro tramite social ha chiesto nei confronti della gieffina un provvedimento.

Questa sera la nuova puntata del Grande Fratello 16 regalerà sicuramente tanti colpi di scena ai telespettatori.

In primis verrà trattato proprio l’argomento di Francesca De Andrè. Barbara D’Urso ha sempre dimostrato di essere molto attenta a queste cose, tanto che nelle passate edizioni alcuni concorrenti sono stati eliminati per episodi molto meno gravi. Nel corso della diretta i fan scopriranno anche chi sarà l’eliminato della puntata tra le ragazze in nomination e ci saranno delle nuove nomination. Infine, ci sarà spazio anche per parlare del complicato rapporto tra Martina e Daniele.