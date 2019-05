le anticipazioni della soap Beautiful inerenti le puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio su Canale 5 assicurano emozioni a non finire. Hope e Liam si sono baciati, presi dall'euforia del momento. Peccato che Steffy li abbia beccati in flagrante, dopo essere stata ovviamente avvisata da Bill. Sarà proprio lo Spencer che non perderà tempo per consolare la Forrester, arrivando a chiederle di sposarla. La giovane imprenditrice accetterà, spinta dalla rabbia e la voglia di rivalsa. Qualcuno però è certo che Steffy stia per cadere in una trappola pericolosa. Avrà ragione.

Beautiful anticipazioni dal 12 al 18 maggio: Steffy e Bill

Beautiful, puntate su Canale 5 dal 12 al 18 maggio: il ciondolo della discordia

Nelle puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5, Steffy e Liam arriveranno al capolinea. Steffy ha accettato di sposare Bill in cambio delle azioni Spencer. Esaltato dall'aver raggiunto il suo obiettivo, Bill regala la collana con la croce a forma di spada, simbolo della sua potente famiglia, alla futura sposa. Liam vede il gioiello al collo di Steffy e va su tutte le furie, conoscendo bene l'indole truffaldina di suo padre.

La Forrester non ha alcuna intenzione di dare spiegazioni a Liam, ancora furiosa per essere stata tradita.

Intanto, Hope è confusa dopo il bacio con Liam. Brooke è al settimo cielo, certa che la figlia e Liam tornino insieme e coronino il loro sogno d'amore. Ridge invece non vuole che Steffy soffra e, come è naturale che sia, si schiera dalla parte della figlia, cercando di dissuaderla dal proposito di sposare Bill.

Hope e Liam tornano insieme mentre Steffy si caccia nei guai

Le anticipazioni di Beautiful proseguono con la lotta disperata di Ridge nei confronti della figlia.

Lo stilista non vuole che Steffy sposi Bill, ma il magnate non molla la pesa. Lo Spencer manderà un autista a casa della sua amata e, una volta che lo raggiungerà nel suo lussuoso studio, le chiederà per l'ennesima volta di diventare la sua consorte.

Brooke invece fa i salti di gioia nel sapere che Liam e Hope si sono baciati, certa che tornino ad essere ufficialmente una coppia. Nonostante ciò, la Logan si preoccuperà anche per Steffy e per la sua scelta pericolosa di sposare Bill.

Inaspettatamente, la Forrester fa un passo indietro all'ultimo minuto. Come raccontano le anticipazioni Beautiful delle puntate in onda dal 12 al 18 maggio su Canale 5, dirà a Bill di non volerlo più sposare, scegliendo di restare da sola. Lo Spencer si infurierà? Assolutamente no. Con un generoso gesto, concederà ugualmente le quote azionarie a Steffy, facendole capire così di essere davvero innamorato di lei e pronto a tutto per il suo amore, per ora impossibile.