Stando ai numeri che ha reso pubblici un tool di analisi degli account su Instagram, Valentina Vignali starebbe perdendo parecchi consensi da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. La giocatrice di basket, infatti, si dice perda circa più di 700 followers al giorno da quando è iniziata la sua avventura nel reality di Canale 5.

Nonostante fosse una tra le più apprezzate influencer italiane, pare che la cestista non sia riuscita a tenere legati a sé, seppur virtualmente, gli oltre 2 milioni di persone che la seguivano fino ad un paio di mesi fa sui social network.

Valentina perde consensi social mentre è al GF 16

Il percorso di Valentina Vignali al Grande Fratello 16, sta per finire: tra due settimane, infatti, la cestista tornerà alla vita di tutti i giorni e forse avrà una brutta sorpresa quando riprenderà la sua attività sui social network.

GF16, Valentina Vignali crolla su Instagram: perde più di 700 followers al giorno

Come racconta neri dettagli Ninjalitics, la ragazza continua a perdere centinaia di followers su Instagram, per una media di quasi 800 followers al giorno.

Mentre la romana è convinta di essere una concorrente del reality molto apprezzata dal pubblico (se ne è convinta dopo essersi sfidata con Gennaro Lillio per un posto in finale), i numeri dimostrano l'esatto contrario: pare, infatti, che la ragazza non abbia fatto breccia nel cuore dei telespettatori da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia.

Le motivazioni per le quali la giocatrice di basket sta perdendo consensi sul web, possono essere varie: il fatto che non pubblichi foto o Stories da quasi due mesi, il suo comportamento nel reality non sta piacendo oppure questo è un "calo" che colpisce tutti, personaggi famosi inclusi.

La notizia che Valentina avesse oltre 2,2 milioni di fan su Ig prima dell'inizio del GF, aveva stupito parecchi: l'ipotesi che l'influencer possa essersi comprata i followers, infatti, è stata paventata da più di qualcuno nell'ultimo periodo.

Sarà per questo che il suo seguito sta crollando vertiginosamente da quando appare tutti i giorni in televisione?

Il pubblico non vuole la Vignali in finale: solo il 9% dei voti per lei

Che sta perdendo una media pari a quasi 800 followers al giorno su Instagram, forse Valentina Vignali non se lo aspetta proprio: al termine dell'ultima puntata del Grande Fratello, infatti, la ragazza si è detta convinta del fatto che il pubblico la ami. Durante una chiacchierata con Gennaro Lillio (eletto primo finalista di questa edizione proprio al televoto), la giocatrice di basket si è vantata di essere arrivata seconda nell'ipotetica classifica che la gente da casa ha stilato per decretare i concorrenti più meritevoli.

Peccato, però, che l'ordine con il quale Barbara D'Urso ha letto i risultati dei voti arrivati, è assolutamente casuale: sullo schermo, infatti, sono state mostrate le percentuali delle preferenze che hanno ricevuto Gennaro, Valentina, Kikò ed Enrico l'altra sera.

Se il napoletano ha ottenuto il pass per la finale con quasi il 38%, la Vignali è risultata l'ultima di questa graduatoria con solo il 9% dei consensi.