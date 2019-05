La telenovela di origini spagnole “Il Segreto” continua ad essere ricca di colpi di scena sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) si troverà in una bruttissima situazione dopo aver coronato finalmente il suo sogno d’amore con Saul Ortega (Ruben Bernal).

La nipote di Consuelo verrà oltraggiata da Eustaquio e Lamberto Molero, mentre sarà intenta a raccogliere delle bacche per preparare una torta per Adela. I due malviventi dopo essersi vantati del gesto commesso, faranno andare su tutte le furie Carmelo e Don Berengario. Purtroppo quest'ultimo e il sindaco accecati dalla rabbia uccideranno i violentatori della novella sposa. L’acerrima nemica di Francisca Montenegro pur essendo ancora sconvolta per ciò che le è accaduto, supplicherà al Leal e al parroco di non farne parola con il fratello di Prudencio.

Il Segreto spoiler: Carmelo e Don Berengario vendicano l’abuso di Julieta

La Uriarte viene aggredita, Saul apprende la sparizione della moglie

Finalmente nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà al tanto atteso matrimonio di Julieta e Saul. Quest'ultimo e la nipote di Consuelo dopo aver rimandato parecchie volte le loro nozze, a causa delle minacce dei Molero diventeranno marito e moglie senza dover fare i conti con nessun imprevisto. Severo e Carmelo inizialmente preoccupati per ciò che avrebbe potuto fare Eustaquio ai novelli sposi, sceglieranno di mandare via gli uomini che avevano assunto per proteggerli da eventuali rappresaglie.

Purtroppo il Leal e il Santacruz sottovaluteranno la situazione, visto che la Uriarte verrà aggredita da Lamberto dopo essersi recata nel bosco da sola per cercare alcune erbe. Il maggiore degli Ortega non appena apprenderà la sparizione della sua amata, avviserà subito Consuelo. Successivamente Saul troverà il cestino di Julieta, e certo che questa volta non siano coinvolti Prudencio e Mauricio nell'intricata faccenda, scoprirà che i responsabili sono i Molero.

Il ritrovamento di Julieta, la morte dei Molero

Fortunatamente la Uriarte verrà ritrovata da Carmelo e Don Berengario ma le sue condizioni di salute saranno abbastanza pietose. Il marito di Adela perderà la pazienza, non appena Lamberto gli lascerà intendere di aver abusato di Julieta la notte scorsa. Purtroppo il Leal quando avrà la certezza che la novella sposa è stata davvero vittima di violenza carnale, metterà fine all'esistenza di Eustaquio senza pensarci due volte.

Lamberto dopo aver assistito al decesso del padre, si vendicherà puntando una pistola contro Carmelo: in tale circostanza ci sarà l’intervento inaspettato del parroco di Puente Viejo, che per difendere il sindaco ucciderà il violentatore della Uriarte. Prima di passare a miglior vita, Lamberto chiederà a Don Berengario di assolverlo dai suoi peccati. Quest'ultimo non riuscirà a convincere Carmelo a costituirsi alla giustizia, visto che gli farà presente di aver agito per legittima difesa.

Anche Julieta non vorrà far venire alla luce quanto accaduto, infatti dirà al sacerdote e al Leal di non far sapere a Saul che i Molero si sono approfittati di lei.