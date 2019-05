Il percorso di Angela Nasti sul Trono Classico di Uomini e donne, si è concluso con la messa in onda della fatidica scelta. Nonostante Luca Daffrè non sia stato il prescelto, ha riservato delle belle parole alla tronista.

Uomini e Donne, Angela sceglie Alessio: Luca nonostante tutto le augura il meglio

Angela Nasti al momento di affrontare i due corteggiatori, è apparsa piuttosto commossa.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle scorse ore anche Chiara Nasti aveva riferito lo stato di agitazione della sorella.

Nel corso del suo discorso la ragazza si è fermata più volte, tanto che è servito l’incoraggiamento di Maria De Filippi per farla continuare. Angela ha scelto di continuare la conoscenza lontano dai riflettori con Alessio Campoli.

La Nasti ha detto a Luca di essere stata prevenuta nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island. Nonostante questo ha capito che il ragazzo provava davvero dei sentimenti verso di lei.

U&D, le parole di Daffrè ad Angela Nasti dopo la scelta: 'Ti auguro tanta felicità'

Cosa che avrebbe capito, durante l’ultima esterna nella villa: “Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu”. Daffrè infatti, dopo aver visto Angela molto vicina al suo rivale, è corso via infuriato.

Luca dopo aver capito di non essere stato scelto dalla Nasti, anziché avere una reazione spropositata ha riservato delle parole al miele. Con grande maturità Daffrè ha detto negli studi Elios di aver capito la situazione. “Potrei dirti che con me hai finto, ma non credo sia stato così”.

Pubblicità

Il bel corteggiatrice poi ha terminato il suo discorso, lasciando un bel messaggio alla tronista: “Non posso che augurarti tanta felicità. Spero che hai fatto la scelta giusta”.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci in studio

Per la scelta di Angela Nasti sono tornati in studio due ospiti d’eccezione: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia è uscita insieme proprio dal dating condotto da Maria De Filippi. I due a breve si sposano e nei giorni scorsi è stato celebrato l’addio al nubilato.

La conduttrice si è complimentata con Clarissa e Federico per l’obbiettivo raggiunto. D'altronde per Queen Mary è sempre bello vedere che l’amore trionfa dopo essere nato nel suo programma.

Gianni Sperti in lacrime

La scelta di Angela Nasti è stata commentato da tutti i presenti in studio. Per la prima volta Gianni Sperti è apparso piuttosto commosso. Lo storico opinionista del dating ha rivelato di essere molto felice che al termine del percorso Angela abbia portato due bravi ragazzi come Luca e Alessio.

Pubblicità

Giulia Cavaglia fino alla fine si è schierata dalla parte di Campoli: “Spero che lei scelga Alessio”. Al contrario Tina Cipollari ha riferito ai presenti in studio di fare il tifo per Luca Daffrè. Maria De Filippi invece, per tutto il tempo ha cercato di dare il suo sostegno ed incoraggiare la tronista partenopea. Nei giorni a seguire andrà in onda la scelta di Giulia e Andrea.