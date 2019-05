Sono tante e a volte anche contrastanti le notizie che stanno trapelando nelle ultime ore su Giulia De Lellis: a poche ore dalla frecciatina che ha lanciato ad Andrea Damante dagli studi di Uomini e Donne, la romana è tornata al centro del Gossip per il presunto riavvicinamento ad un altro suo ex fidanzato. L'ultimo numero di Spy, infatti, sostiene che l'influencer si stia riavvicinando ad Irama in questo periodo: si vocifera, inoltre, che qualcuno abbia avvistato la 23enne nel backstage della finale di Amici mentre cantava a squarciagola il nuovo singolo del cantante.

La De Lellis con Irama ad Amici? L'indiscrezione

Cosa è successo sabato 25 maggio dietro le quinte dell'ultima puntata di Amici? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando un noto settimanale ha riportato una segnalazione molto interessante che coinvolge Giulia De Lellis e Irama.

Come tutti sanno, il cantante è stato ospite della finale del talent show sia per passare il testimone al vincitore di questa edizione (Alberto Urso, ndr) che per interpretare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo "Arrogante".

Stando a quello che si legge sulla rivista scandalistica, nel backstage della trasmissione Mediaset ci sarebbe stata una grande fan di Filippo: l'influencer romana.

"Un mio amico sabato ha assistito alla finalissima di Amici e mi ha raccontato che Giulia ha accompagnato Irama, cantava la sua canzone e lo guardava con gli occhi a cuoricino", questa è la notizia che ha lanciato il giornale nel suo ultimo numero.

Che la fashion blogger fosse davvero dietro le quinte dello show di Maria De Filippi non possiamo affermarlo con certezza perché, per il momento, non ci sono foto o video che possano confermarlo: precisiamo, dunque, che quella che abbiamo appena riportato è un'indiscrezione che Spy ha dato e che i fan dei due ragazzi dovrebbero prendere con le pinze fino a prova contraria.

Un libro in arrivo sulla vita di Giulia De Lellis

Oltre a raccontare del presunto avvistamento di Giulia e Irama nel backstage di Amici, l'ultimo numero di Spy ha regalato ai sostenitori della romana un'altra interessante notizia che riguarda sia la sua sfera professionale che quella privata. La rivista di gossip, infatti, sostiene che la De Lellis abbia posticipato l'uscita del suo primo libro (che pare fosse prevista in questi giorni) perché ci sarebbe da rivedere il capitolo dedicato al suo turbolento rapporto d'amore con Andrea Damante.

"I rumors raccontano di un riavvicinamento al cantante Irama", hanno fatto sapere gli addetti ai lavori prima di rendere pubblica la segnalazione su quello che sarebbe successo dietro le quinte della finale del talent show.

A rendere credibile questa indiscrezione, potrebbe essere anche la frecciatina velenosa che la ragazza ha mandato al dj veronese al termine della scorsa puntata di Uomini e Donne. Dopo essersi complimentata con Andrea Zelletta per aver scelto Natalia Paragoni, Giulia si è rivolta alla corteggiatrice ed ha detto: "Ho parlato con lui, sei molto fortunata. Speriamo che il nome...".

Il fatto che il tronista tarantino si chiami come Damante ha spinto la De Lellis e Maria De Filippi a tirare in ballo quest'ultimo con una serie di battute.

"Eh, Andrea ha una testa molto particolare. È affascinante ma anche pericoloso. Insomma, con lui non stai mai tranquilla", ha commentato la conduttrice trovando il consenso della sua ospite.