Stasera su Rai 2 andrà in onda la semifinale della sesta edizione di The Voice of Italy, il talenti condotto da Simona Ventura e che vede nelle vesti di coach Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.

Dopo le Battle, in cui c’è stata una ‘scrematura’ della rosa dei concorrenti (dai 24 complessivi sono passati a 12), stasera si svolgerà la fase dei Knockout; vediamo insieme che cosa ci riserverà.

Ogni coach avrà a disposizione, nel proprio team, tre talenti e a ognuno di loro assegnerà uno o più brani da eseguire sul palco.

La sfida, come già accaduto nelle Battle, sarà tra concorrenti dello stesso team. Terminate le sfide sul ring, il coach decreterò il talento vincitore che accederà di diritto alla finale, mentre gli altri due concorrenti andranno a casa.

Di conseguenza nella finale di martedì prossimo, saranno in quattro a contendersi il titolo di vincitore della sesta edizione di The Voice of Italy e uno di loro si porterà a casa un contratto discografico.

Per conoscere i quattro finalisti (vi ricordiamo che la finale andrà in onda settimana prossima, martedì 4 giugno a partire dalle 21.20 su Rai 2), non vi resta che seguire il racconto della puntata, qui su Blasting News.