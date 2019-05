Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, è sempre più palese: nonostante il ragazzo abbia provato a minimizzare gli incontri che ha da qualche mese con la sua ex, sono ormai frequentissimi gli eventi ai quali partecipano "in coppia".

Pubblicità

Pubblicità

Come racconta il sito di Tabloit, ieri sera i "Damellis" sono arrivati insieme al party di Chopard che si è tenuto a Cannes, ma hanno rifiutato di farsi fotografare uno accanto all'altro pare per evitare di alimentare il Gossip già pressante che circola sul loro conto in Italia.

Giulia e Andrea elegantissimi al Festival di Cannes

Risalgono a circa una settimana fa le ultime dichiarazioni che ha fatto Andrea Damante sul riavvicinamento con Giulia De Lellis, ovvero quelle che hanno fatto storcere il naso a molte fan perché considerate poco rispettose ed eleganti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Cannes: non posano insieme per evitare gossip (RUMORS).

A distanza di pochi giorni da quelle parole, e dopo aver presenziato ognuno per conto proprio alla prima del film "Aladdin", il dj e l'influencer sono di nuovo sulla bocca di tutti per un'altra serata trascorsa fianco a fianco; ieri sera la romana e il tronista sono arrivati insieme al party Love Night di Chopard che si è tenuto a Cannes in occasione dell'inizio del Festival.

Nonostante i Damellis abbiano partecipato a questo evento in coppia, i paparazzi presenti non sono riusciti a scattargli nessuna foto insieme; pare, infatti, che entrambi i giovani abbiano risposto "no" alla richiesta dei fotografi di posare vicini davanti ai flash ad inizio serata.

Pubblicità

Secondo quello che si legge sul web in queste ore, sembra che sia Andrea che Giulia si siano rifiutati di sfilare uno accanto all'altro sul red carpet per evitare di alimentare i già tanti gossip che circolano sul loro conto in Italia.

I look che hanno sfoggiato i due ex alla festa del noto brand di gioielli, hanno messo d'accordo tutti: Damante si è presentato in smocking con tanto di bretelle, mentre la De Lellis ha optato per un total black con pantaloncini corti e un top che le lasciava scoperta la pancia.

Andrea sul ritorno con Giulia: 'Ci vediamo ma nulla di che'

Dopo aver partecipato a ben due importanti eventi nel giro di una settimana (stando ben attenti a non farsi mai fotografare insieme), Damante e la De Lellis confermano indirettamente di frequentarsi spesso ma non in modo impegnativo.

Ad anticipare il tipo di rapporto che stanno vivendo in questi mesi i Damellis, era stato il dj in un'intervista che ha rilasciato a Tabloit alcuni giorni fa.

Pubblicità

Alla giornalista che gli domandava se fossero vere le voci che lo volevano di nuovo ufficialmente in coppia con Giulia, Andrea ha risposto: "Non, non siamo tornati. Ci vediamo ogni tanto, ma nulla di particolarmente importante".

Le parole che ha usato il tronista per descrivere il suo attuale legame con l'influencer, non hanno fatto piacere alla maggior parte dei fan della coppia: se molti utenti del web si sono ribellati alle dichiarazioni poco eleganti che Damante ha fatto, c'è da dire che la sua ex fidanzata (nonché la diretta interessata) sembra non esserci rimasta affatto male visto che continua a stare con lui lontano da occhi indiscreti.