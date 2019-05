Sabato, 18 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto oramai alle battute finali e dove i cinque allievi rimasti in gara, si contenderanno i quattro posti disponibili per la finale.

Pubblicità

Pubblicità

Stando alle anticipazioni, ritornerà come ospite d’eccezione Renato Zero, mentre ancora una volta sarà presente una giuria speciale composta da Antonella Clerici, J-Ax, Romina Power e Sabrina Ferilli, pronta a giudicare le varie sfide dei ballerini e dei cantanti. Ad una settimana dalla finalissima, oggi pomeriggio verrà trasmesso uno Speciale riguardante i ragazzi di Amici all’interno di Verissimo, dove Silvia Toffanin intervisterà i cinque semifinalisti di questa diciottesima edizione.

Serale Amici, anticipazioni del 18 maggio: Renato Zero super ospite della semifinale

Amici, puntata del 18 maggio: giura speciale per la semifinale

Il serale di Amici si sta avvicinando al gran finale e, da quanto si apprende dai promo trasmessi da Mediaset, sappiamo che nello studio di Maria De Filippi tornerà come ospite d’eccezione Renato Zero. La conduttrice inoltre, in occasione dell’attesissima semifinale, ha chiamato a raccolta una nuova giuria speciale che valuterà le esibizioni dei ballerini e dei cantanti. In gara come ricordiamo, ci sono Tish, Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo che, nella puntata di questa sera, si sfideranno uno contro l’altro per guadagnarsi un posto nella finalissima di sabato prossimo.

Pubblicità

I cinque concorrenti dovranno quindi convincere non solo il pubblico a casa e i professori ma anche la giuria speciale composta questa settimana da Antonella Clerici, J-Ax, Sabrina Ferilli e Romina Power.

Serale Amici 2019, anticipazioni semifinale: Renato Zero super ospite

Molti gli artisti noti del mondo della musica italiana che sono stati ospiti in questa edizione del serale di Amici e anche per la puntata di semifinale in onda oggi, 18 maggio, su Canale 5 in prima serata, Maria De Filippi non si è fatta mancare nulla.

Dalle anticipazioni infatti, sappiamo che tornerà in studio Renato Zero, dopo l’ospitata di qualche settimana fa, pronto a duettare con gli allievi che si contenderanno un posto nella finale del prossimo 25 maggio. Per la seconda volta, dunque, Renato Zero si cimenterà non solo con i cantanti, ma anche con i ballerini, pronto a regalare grandi emozioni al pubblico di Canale 5. Non sarà facile per la giuria decidere chi potrà raggiungere la finalissima di Amici 18, visto il livello altissimo dei ragazzi.

Pubblicità

In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare il programma ad un passo dalla finale, ricordiamo che questo pomeriggio andrà in onda uno 'speciale' dedicato proprio al talent di Maria De Filippi all’interno di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin.

Per scoprire tutte le sorprese che ha in serbo Maria De Filippi, non resta che seguire la semifinale di Amici, in onda su Canale 5 in prima serata sabato 18 maggio.