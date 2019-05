Torna domenica 19 maggio in prima serata su Canale 5, la Serie TV ‘New Amsterdam’, il medical drama americano che vede come protagonista il dottor Max Goodwin ed il suo staff operante all’interno del grande ospedale di New York. Max come si sa, sta affrontando non senza difficoltà, la lotta contro il cancro, ma nei prossimi tre episodi in onda domenica sera, si troverà alle prese con una grave emergenza in ospedale dopo una bufera di neve che lascerà la struttura senza corrente.

Il dottor Goodwin inoltre, si vedrà costretto a passare ad una nuova oncologa.

Anticipazioni del 19 maggio: grave emergenza al New Amsterdam

Tre nuovi episodi inediti del medical drama americano verranno trasmessi domenica 19 maggio su Canale 5 a partire dalle 21:20 e dove vedremo come l’ospedale dovrà affrontare una grave emergenza. Una bufera infatti, paralizzerà New York e a causa di un grave incidente, le ambulanze saranno impossibilitate a trasportare i feriti al New Amsterdam.

New Amsterdam, anticipazioni del 19 maggio: l'ospedale è in grave emergenza

Nell’episodio intitolato ‘Il re di spade’ si vedrà inoltre che Max sarà costretto ad inviare i medici sul posto, impegnandoli in soccorsi difficili e delicati. La dottoressa Bloom intanto, in clinica per disintossicarsi, aiuterà una paziente che ha rubato dei farmaci, mentre Max e la dottoressa Sharpe faranno la conoscenza di una paziente che si rivelerà essere una sensitiva, pronta ad analizzare il rapporto tra i due medici.

New Amsterdam: nuova oncologa per Max, ospedale senza corrente

La bufera di neve lascerà l’ospedale senza corrente e sarà compito del dottor Goodwin e della Sharpe tranquillizzare i pazienti.

L’episodio dal titolo ‘Santuario’ vedrà inoltre Reynolds e la Calendario alle prese con un intervento chirurgico a cuore aperto senza l’ausilio di macchinari e luce. Frome chiederà aiuto ad un detenuto per riparare il generatore, in modo da poter ripristinare la corrente, mentre la dottoressa Sharpe si renderà conto di non poter più essere il medico di Max nella terapia contro il cancro. Nel terzo episodio in onda il prossimo 19 maggio invece, intitolato ‘5 miglia ad ovest’, Max farà la conoscenza della sua nuova oncologa, la dottoressa Stauton, la quale vorrà rivoluzionare la sua terapia.

Frome e Max cercheranno di aiutare un uomo che ha avuto un figlio da una madre surrogata attualmente in coma. I genitori della donna, si rifiuteranno di consegnare il bambino all’uomo, dato che il contratto firmato sembra non aver valore nello stato di New York.

Nuovi e avvincenti episodi di ‘New Amsterdam’ attendono i telespettatori domenica 19 maggio, quando i fan del medical drama americano potranno scoprire come il dottor Max sta affrontando la sua lotta contro il tumore.