Il matrimonio di Pamela Prati con Marco 'Mark' Caltagirone continua a tenere banco da settimane, arricchendosi quotidianamente di nuovi particolari. La data prevista per il fatidico sì era l'8 maggio ma, fin dall'inizio, i sospetti in merito alla veridicità di questo evento si sono fatti insistenti. Giornali e programmi televisivi, in primis il format di Canale 5 'Live – Non è la D’Urso', hanno sospettato che Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, manager della Prati, abbiano inscenato un falso matrimonio come trovata pubblicitaria.

Trimarchi dice la sua su Eliana e Pamela

Un'ipotesi sempre smentita dai diretti interessati e dallo stesso Mark Caltagirone, intervenuto solo via telefono nell'ultima puntata del programma della D'Urso. E ad aggiungere dubbi sulla veridicità della cerimonia, è arrivato l'annuncio della cancellazione delle nozze, oltre che le recenti rivelazioni di Emanuele Trimarchi al settimanale 'Chi'.

Rimandate le nozze di Pamela Prati

Le nozze di Pamela Prati, di cui tanto si parla da settimane, sembrano state rinviate a data da destinarsi.

L'annuncio è stato dato dalla sua manager Pamela Perricciolo in esclusiva al settimanale 'Oggi'. Nel numero saranno chiarite le ragioni di questa decisione, presa all'ultimo momento per problemi di salute della futura sposa. Sembra, infatti, che la showgirl abbia mal digerito il clamore mediatico relativo alle sue nozze e che abbia persino perso peso per lo stress. Avrebbe, quindi, bisogno di riposare e il suo fidanzato Marco sarebbe già in viaggio per l'Italia per starle vicino.

La data del fatidico sì verrà, dunque, posticipata di qualche tempo, in attesa che il clamore mediatico diminuisca e Pamela si riprenda da questo periodo difficile.

Le dichiarazioni di Emanuele Trimarchi

Dopo il polverone scatenato per le nozze rimandate di Pamela Prati, anche l'ex corteggiatore di Uomini e donne Emanuele Trimarchi è intervenuto per parlare dell'agenzia con la quale ha collaborato per circa un anno dopo la scelta di Anna Munafò.

Intervistato dal settimanale 'Chi', Emanuele ha fatto un quadro a dir poco negativo delle due manager. Stando a quanto da lui rivelato, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo lo avrebbero obbligato a lasciare la tronista dopo la scelta, facendogli credere che lei avesse una relazione con un altro uomo (tra l'altro il cugino del marito di Eliana). Non solo: avrebbero scelto per lui look e vestiti e avrebbero sfruttato al massimo gli introiti delle serate, dandogli solo una minima parte di quanto ricevuto.

Dopo circa un anno, durante il quale lui avrebbe persino pensato al suicidio, Emanuele sarebbe riuscito ad uscire da questo circolo vizioso, riprendendo in mano le redini della sua vita. Ora teme che Pamela Prati abbia commesso il suo stesso errore, affidandosi alle persone sbagliate. Trimarchi ha, infatti, aggiunto: 'Pamela è entrata nella “setta” come ho fatto io, lasciandosi andare in totale fiducia. Oggi è vittima di quel mondo 'irreale' che ha massacrato anche me. Mi auguro che ne esca il prima possibile'.