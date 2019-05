Erminia Kobau molla tutto e va in Kenia, a Malindi. La ex dama di Uomini e donne, molto attiva sui social, aveva deciso di partecipare ad un servizio organizzato da Le Iene sul cosiddetto 'turismo romantico'. Donne di una certa età, magari single da tempo, scelgono di passare le loro vacanze in luoghi esotici, alla ricerca di un po' di amore e attenzioni. E a questo ci pensano i 'beach boys', ragazzi di colore che si propongono alle signore facendole sentire delle vere e proprie regine.

Uomini e Donne, Erminia Kobau si trasferisce in Kenia

Le due esche de 'Le Iene', tra cui anche Erminia Kobau, hanno riscosso un grande successo appena arrivate. I due pretendenti che hanno avuto la meglio sono stati Balù e Mario. La ex dama di Uomini e Donne si è legata in modo particolare a quest'ultimo, con il quale ha passato momenti da sogno. Dopo qualche giorno dal suo rientro in Italia, la Kobau ha contattato telefonicamente la redazione del programma, comunicando la sua decisione assolutamente inaspettata, di certo non esente da critiche sui social.

Erminia Kobau va in Kenia: 'Ho venduto tutto'

Sicuramente in tanti si ricorderanno di Erminia Kobau e della sua permanenza al Trono Over di Uomini e Donne. Il suo look eccentrico e la sua personalità eclettica aveva colpito nel segno, incuriosendo il pubblico. Terminata l'esperienza nel dating di Maria De Filippi, la simpatica dama è rimasta molto attiva sui social, dove ha moltissimi followers, curiosi di vedere i suoi stravaganti look sempre alla moda.

Ora però Erminia non avrà più bisogno di cerchietti piumati, pellicce colorate e tacchi vertiginosi. La Kobau ha deciso di cambiare completamente vita e di tornare nel posto in cui ha registrato il servizio sul 'turismo romantico' organizzato dalle Iene. Dopo la telefonata, la redazione l'ha invitata per una intervista, nella quale la donna ha spiegato le motivazioni della sua insolita scelta. Pare che già durante le ultime ore di permanenza in Kenia, Erminia abbia sentito una forte malinconia, che le avrebbe fatto capire di voler tornare al più presto.

E poi c'è Mario, il giovanissimo ragazzo di colore conosciuto in spiaggia che l'ha fatta sentire una regina e ha promesso di sposarla al suo villaggio. "Ho venduto tutto, casa e vestiti. Se avete il 37 di piede ho tante scarpe da regalare" dice Erminia durante l'intervista rilasciata a 'Le Iene'.

Erminia Kobau vola da Mario a Malindi

Non è solo la conoscenza di Mario che ha spinto Erminia Kobau a mollare tutto e trasferirsi a Malindi. Lì sembra aver trovato la serenità.

"Qui ho tutto e non ho nulla, lì non ho niente ma ho tutto". Insomma, una scelta radicale dalla quale non pare assolutamente voler tornare indietro. Data la notizia sui social, alcuni sono stati felici della sua decisione complimentandosi per il coraggio, ma non sono mancati gli avvertimenti, visto che si tratta di un cambio di vita radicale.