Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ha messo d'accordo tutti: se da un lato sono in migliaia a gioire per questo ricongiungimento, dall'altro non mancano quelli che dubitano sul sentimento che i due dicono di aver riscoperto dopo tre anni di lontananza. Tra i tanti commenti che vengono inviati ogni giorno ai protagonisti assoluti del Gossip nostrano, a catturare l'attenzione sono stati soprattutto quelli dei più scettici che si domandano quanto durerà questo "teatrino".

Gossip, Belen e Stefano amoreggiano sul web ma qualcuno non ci crede: 'Quanto durerà?'

L'amore social di Belen e Stefano non convince

Il quotidiano scambio di dichiarazioni d'amore che avviene su Instagram tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha diviso l'opinione pubblica: oltre ai tantissimi fan che sono felicissimi per questo riavvicinamento, ce ne sono molti altri che non credono affatto alla coppia. Dopo aver assistito alla condivisione in rete di video nei quali il ballerino e la showgirl si baciano con trasporto e ai botta e risposta al miele che hanno sempre sul web, i più scettici non hanno potuto non dire cosa pensano.

Tra i migliaia di commenti che vengono inviati ogni giorno all'argentina e al marito, a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip sono stati quelli di chi mette in dubbio la sincerità di entrambi. "Quanto durerà questo teatrino?", ha domandato in modo provocatorio qualcuno. "Avevate bisogno di pubblicità? Che mondo squallido", ha sentenziato qualcun'altro.

Insomma, l'idillio che c'è attualmente tra i genitori di Santiago non ha messo d'accordo tutti: sono in molti, infatti, a pensare che dietro a questo ritorno di fiamma ci sia l'esigenza da parte di entrambi di restare sulla cresta dell'onda e soprattutto sulle copertine dei settimanali.

A far storcere il naso ad alcuni utenti della rete probabilmente è stato il brusco cambio di atteggiamento che hanno avuto sia Belen che Stefano in questi giorni: dalla più totale riservatezza sulla loro vita privata, infatti, i due sono passati a dichiararsi amore su Instagram con foto e video, venendo accusati per questo di essere incoerenti ed esibizionisti.

I progetti futuri della Rodriguez e De Martino

Oltre che per le parole d'amore che si scambiano ormai quotidianamente ("Tu mi piaci proprio tanto", "Sì a vita mia"), nelle ultime ore Belen e Stefano sono finiti al centro del gossip per due interessanti notizie che Spy ha dato sul loro conto.

Il numero della rivista che è uscito il 3 maggio, infatti, informa i suoi lettori che la showgirl e il conduttore starebbero seriamente pensando di rinnovare la promessa d'amore che hanno fatto davanti a dio nel 2013, una specie di matrimonio bis (anche se i due non hanno mai divorziato legalmente) che dovrebbe essere celebrato o a Ibiza o a Napoli quest'estate.

L'altro progetto al quale starebbero lavorando i piccioncini, è quello di dare un fratellino o una sorellina a Santiago: a differenza di quello che pensavano in molti dopo aver visto un video nel quale De Martino accarezzava la pancia della moglie, al momento l'argentina non è incinta, ma il desiderio di allargare la famiglia che è riuscita a rimettere insieme con De Martino c'è eccome.