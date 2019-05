Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della fiction televisiva Mentre ero via. Giovedì prossimo su Rai1 verrà, invece, trasmessa l'ultima puntata della serie. Finalmente i nodi verranno al pettine e molti nuovi elementi saranno chiari alla protagonista Vittoria Puccini, in arte Monica. I telespettatori italiani sono stati molto coinvolti dalla fiction in questione e adesso non aspettano altro che di scoprire la verità su tutta la vicenda. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che protagonista della fiction è Monica Grossi che, reduce da una perdita di memoria, cercherà di indagare sul suo passato per scoprire cosa è successo al marito e a quello che tutti affermano essere il suo presunto amante.

Spoiler 'Mentre ero via' puntata 9 maggio: nemici confonderanno di nuovo la Grossi

Anticipazioni Mentre ero via, ultima puntata: la verità viene a galla

Nell'ultima puntata di Mentre ero via, vedremo la protagonista diventare sempre più lucida riguardo ai suoi ricordi che a poco a poco gli torneranno in mente. Per Monica le cose cominceranno ad essere più chiare, tanto che riuscirà a capire in che misura è coinvolta nella morte di Marco e Gianluca. Purtroppo, però, nel momento in cui la Grossi inizierà a capirci di più sulla sua vita passata, i suoi amici e nemici si scambieranno nuovamente i ruoli, portandola in uno stato di confusione.

Il suo unico punto fermo in tutto ciò sembra essere sempre Stefano e i suoi figli. Monica non saprà più di chi potersi fidare. Secondo le anticipazioni, poi, arriverà un vero e proprio colpo di scena: la protagonista tutto ad un tratto riacquisterà la memoria e si troverà a dover fare i conti con una verità assai sconvolgente per lei.

Mentre ero via, le repliche in streaming su Rai Play

L'unico modo per poter riguardare tutte le puntate di Mentre ero via è quello di iscriversi alla piattaforma online di Rai Play.

Sul sito in questione, infatti, i telespettatori potranno vedere le repliche della fiction in questione e di tutte le serie dell'emittente televisivo. Sarà possibile guardare le repliche sole delle puntate già andate in onda, mentre le altre andranno aggiungendosi alla lista una volta trasmesse.

Il sito è accessibile a tutti previa registrazione con mail e password, che serviranno per entrare anche le volte successive. Non ci sarà alcun costo da pagare, se non quello della propria connessione ad internet.

Inoltre, è presente anche l'applicazione dell'omonimo sito sui propri smartphone e tablet. In questo modo, chi lo volesse può scaricare l'app direttamente sul proprio smartphone, in modo tale da poter visualizzare le repliche anche quando ci si trova sui mezzi pubblici o, in generale, non si ha un computer a portata di mano. Anche in questo caso, sarà necessario effettuare una prima registrazione prima di rivedere le puntate.