Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 19 al 25 maggio confermeranno la decisione di Steffy di porre fine alla relazione con Liam. La Forrester resterà ferma nella decisione di dire basta alle competizioni con Hope, soprattutto tenendo conto che in passato ha già assistito a qualcosa di simile.

Ha visto soffrire Taylor per una vita intera a causa dell'indecisione di Ridge tra lei e Brooke e non ha alcuna intenzione di vivere lo stesso dramma.

Nei prossimi episodi, Steffy confermerà tale presa di posizione anche a Liam e Hope, suggellando tali parole anche con un gesto inaspettato. Insieme a questa storyline, continuerà a tenere banco anche il nuovo triangolo riguardante Emma, Xander e Zoe. Dopo il successo ottenuto nella sfilata della Hope For The Future, infatti, la Buckingham riceverà una proposta di lavoro niente meno che da Thorne. Ma il fatto scatenerà la preoccupazione di Emma.

Anticipazioni Beautiful: Steffy dice basta alla competizione con Hope

Beautiful anticipazioni: Steffy dona a Hope il suo anello

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Steffy resterà ferma nella sua decisione di non sposare Bill nonostante gli accordi presi in precedenza sulle azioni della Forrester Creations. Ciò non coinciderà, però, con il ritorno da Liam. Al contrario: la figlia di Ridge e Taylor informerà l'ex marito di non voler più competere con Hope per conquistare il suo cuore.

Le parole saranno suggellate anche dai fatti, dato che la Forrester 'benedirà' l'unione della coppia, dando a Hope il suo stesso anello di fidanzamento. Si tratterà di una decisione definitiva, che in un primo momento lascerà dubbioso lo Spencer. Poi, però, lui ascolterà il consiglio della sua ex e chiederà a Hope di sposarlo. Lei sarà inizialmente dubbiosa, tenendo conto delle recenti vicissitudini che hanno caratterizzato il loro rapporto, ma poi accetterà la proposta di matrimonio di Liam.

Trame Beautiful: Zoe viene assunta alla Forrester Creations

La notizia della rinuncia di Steffy si diffonderà velocemente all'interno della famiglia. Le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 maggio rivelano che lei parlerà con Ridge di questa novità e confermerà di volersi tirare fuori dal triangolo che sta durando da troppo tempo. Liam, invece, si recherà a sorpresa da Bill, il quale tenterà di ottenere il suo perdono per le sofferenze che gli ha provocato.

Insieme a questa storyline principale, le puntate di Beautiful della prossima settimana concederanno spazio alla proposta di Thorne a Zoe: considerando il successo avuto durante la sfilata di moda, lui sarà ben felice di assumerla alla Forrester Creations. La possibilità di collaborare con la rivale, causerà l'inevitabile preoccupazione di Emma che deciderà di affrontare Zoe e mettere con lei le cose in chiaro.