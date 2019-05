Lo scorso lunedì durante la quarta puntata del Grande Fratello, Ambra Lombardo è tornata nella Casa per fare una sorpresa a Kikò Nalli. Al termine dell'incontro i due ex coinquilini si sono scambiati un bacio focoso, ufficializzando di fatto la loro conoscenza. Mentre Tina Cipollari ha ironizzato sull'accaduto, in queste ore il figlio dodicenne dell'hairstilyst si è scagliato contro la professoressa siciliana.

Dopo il bacio il gieffino è sembrato piuttosto entusiasta ed in confessionale ha dichiarato di non vedere l'ora di presentare la sua nuova fiamma ai suoi figli: “Saprò come farla accettare perché è la donna più bella del mondo”.

La determinazione del concorrente del GF dovrà scontrarsi con la perplessità del figlio Francesco. Il ragazzo dodicenne attraverso il suo profilo Instagram si è scagliato contro la Lombardo. “Di Ambra penso che sia una grande stratega. Le mi ha baciato mio padre solo per farsi pubblicità”.

Il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli è convinto che l’ex gieffina si sia dichiarata a suo padre solamente per ottenere visibilità. La cosa che sembra lo abbia più infastidito è il fatto di essersi dichiarata dopo essere stata eliminata dal reality.

Nel duro attacco infatti, il ragazzo ha detto che Ambra poteva mostrarsi interessata a suo padre e baciarlo quando era ancora all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tina Cipollari si schiera con il figlio

Tina Cipollari dopo il bacio tra Kikò e Ambra ha ironizzato, scrivendo sui social: “Fosse la volta buona”. In queste ore però sembra che si sia schierata con suo figlio Francesco. La storica opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio ambiguo su Instagram: “Disse la volpe al tesso, tu sei furbo ma io ti passo”. Chissà se la produzione deciderà di mostrare questi ultimi messaggi al diretto interessato durante la prossima puntata del reality di Canale 5.

Kikò e Ambra: telespettatori scettici

Intanto mentre Kikò sembra essere sempre più preso da Ambra Lombardo ed è pronto a riabbracciarla fuori dalla Casa di Cinecittà, il pubblico si è mostrato piuttosto scettico sulla neo coppia. Dopo il bacio appassionato e la dichiarazione tra i due ex coinquilini, sono arrivati i primi commenti sulla pagina Facebook del programma. Alcuni telespettatori hanno sposato il pensiero del giovane Francesco, ovvero che la Lombardo sia in cerca di un po’ di popolarità.

Per altri il fatto che Ambra sia entrata da fidanzata nel reality e solamente dopo due settimane ha capito di essere presa da Kikò, non corrisponde alla realtà. A questo punto non resta che vedere come proseguirà la conoscenza tra i due gieffini e se son rose fioriranno.