Un video che è stato caricato sulle pagine ufficiali di Amici 18 ha creato ulteriore confusione nei telespettatori: Giordana Angi, infatti, ha informato Mameli che saranno lei e Rafael a decidere chi vincerà la sfida tra lui ed Umberto Gaudino sabato prossimo. Questa notizia alquanto surreale, ha diviso il pubblico: da una parte c'è chi crede all'ennesimo cambio del regolamento, dall'altra chi pensa che sia tutto uno scherzo ordito alle spalle dell'ignaro cantautore dei Bianchi.

Anticipazioni Amici 18, i Bianchi decideranno la sfida Mameli vs Umberto? Ipotesi scherzo.

Amici: il potere potrebbe passare nelle mani degli allievi

È bastato un breve filmato pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale di Amici, a creare discussioni tra i telespettatori. La notizia che Giordana ha dato a Mameli poche ore fa potrebbe rappresentare l'ennesimo cambio di rotta in un regolamento ancora non chiaro né al pubblico né agli addetti ai lavori.

La cantante della Squadra Bianca, infatti, ha fatto sapere al compagno che saranno lei e Rafael a decidere chi sarà il vincitore del ballottaggio che avverrà all'inizio della settima puntata: due allievi, dunque, sarebbero stati chiamati ad esprimere una decisiva preferenza tra Mameli e Umberto.

Il cantautore è sembrato spiazzato dalle parole della collega, mentre il ballerino di latino americano è apparso più sereno, quasi rassegnato all'idea che tra meno di una settimana potrebbe lasciare definitivamente la gara.

A rendere ancora più credibili le parole della Angi, è stata la lavagna che Mameli ha visto in palestra, quella sulla quale i Bianchi non a rischio dovranno elencare i pregi e i difetti dei due ragazzi in sfida. Nonostante Giordana fosse molto seria, sono stati in tanti ad aver pensato che tutto quello che sta accadendo possa essere uno scherzo ordito ai danni di un ignaro Mameli; il video che sta facendo tanto discutere i fan del talent, infatti, si conclude con la scritta "continua...", quindi non sappiamo ancora qual è stato l'epilogo di questa faccenda che agli occhi di molti è apparsa surreale.

Mameli e Umberto rischiano il posto all'inizio del settimo serale

La notizia che gli autori possano aver deciso di affidare agli allievi il compito di esprimere una preferenza tra Umberto e Mameli è in netta contraddizione con quanto ha detto Maria De Filippi durante la sesta puntata di Amici. Nel commentare il confronto sugli inediti che c'è stato tra il cantautore dei Bianchi e Alberto, la conduttrice ha detto che è impensabile che la produzione faccia decidere ai ragazzi in gara chi è l'eliminato della serata.

Anche per questa ragione, dunque, in molti sono portati a pensare che Giordana abbia deciso di prendere un po' in giro Mameli facendogli credere che sarà proprio lei la persona che deciderà il suo destino nella scuola. Per quanto riguarda le proposte rivoluzionarie di questa settimana, ancora non è stato diramato nessun comunicato da Loredana Bertè con le prove richieste per ogni talento: che la giurata si sia presa una pausa, visto che sabato prossimo non parteciperà alla diretta perché impegnata con una data del suo tour?