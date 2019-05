Non manca molto per l'inizio di una nuova stagione di Temptation Island versione Vip e in tanti hanno già iniziato a chiedersi quali potrebbero essere le coppie protagoniste del programma. Tra i tanti nomi più o meno famosi, spuntano anche quelli di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, neo coppia che negli ultimi giorni è salita al centro dei riflettori grazie all'ufficializzazione della loro relazione diventata ormai pubblica.

Francesco e Antonella non sono nuovi di Temptation Island.

Francesco Chiofalo, torna a Temptation Island?

La loro conoscenza infatti, è iniziata proprio all'interno del programma: Chiofalo all'epoca partecipava come fidanzato insieme alla sua ex Selvaggia Roma, mentre la Fiordelisi era una delle tentatrici che riuscì a farsi notare da casa grazie al legame che aveva costruito con Nicola Panico, l'ex fidanzato della chiacchierata Sara Affi Fella.

Francesco e Antonella sono pronti a tornare come nuova coppia a Temptation Island?

La risposta non è tardata ad arrivare.

A far luce su quanto emerso sul web è stata la conduttrice Giada Di Miceli durante una diretta radiofonica andata in onda su Radio Radio dove è stata ospitata la coppia. Francesco Chiofalo, che tutti conoscono anche come "lenticchio", e Antonella Fiordelisi si sono detti molti innamorati, ma tra i due, come è giusto che sia, non mancherebbero alcuni dubbi riguardo la loro partecipazione a Temptation Island Vip.

Chiofalo ha dichiarato che prendere parte al programma da fidanzato non è affatto semplice, ma che è assolutamente convinto dei suoi sentimenti e di quelli che prova la fidanzata nei suoi confronti.

D'altro canto è la Fiordelisi che si è detta maggiormente timorosa rispetto al fidanzato: "Io non lo so. L’ho fatto come tentatrice, come fidanzata non so".

Entrambi però non si sono sbilanciati più di tanto e non hanno dato alcuna conferma riguardo la loro partecipazione al reality estivo.

Come si sono conosciuti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

L'amore tra i due è sbocciato dopo che Chiofalo ha scoperto di avere un tumore [VIDEO], fortunatamente operato con successo.

Galeotto sarebbe stato un semplice incontro per un caffè a Roma, che si è trasformato poi in una cena terminata con un dolce bacio. È stata proprio la vicinanza, l'affetto e il sostegno di Antonella a far scattare qualcosa di bello in un momento davvero difficile della vita del ragazzo, che invece è rimasto deluso dal comportamento della sua ex Selvaggia Roma, la quale, stando alle dichiarazioni rilasciate durante l'intervista radiofonica, non si sarebbe mai interessata delle sue condizioni di salute: "Io penso che il vero dispiacere per Selvaggia sia il fatto che io non sia morto" ha affermato Francesco.