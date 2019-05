Sono ben tre gli abbandoni che ci sono stati nel corso della registrazione di Uomini e donne dell'1° maggio: il "Vicolo delle News", infatti, fa sapere che due cavalieri e una dama molto amati hanno deciso di dire addio al Trono Over per motivi diversi. Rocco Fredella, per esempio, non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha raccontato la difficile situazione economica nella quale versa: dopo essere stato accusato da Gemma Galgani di stare in tv solo per soldi, il signore si è ritirato.

Anticipazioni Uomini e Donne: Rocco se ne va tra le lacrime, Michele e Roberta abbandonano

Anche Michele e Roberta hanno salutato pare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi, lei per impegni di lavoro e lui perché stanco di litigare tutte le settimane con Armando.

Rocco piange in studio dopo le accuse di Gemma

Martedì 1° maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, quella che il pubblico dovrebbe vedere su Canale 5 tra un paio di settimane. Il blog "Vicolo delle News" è stato il primo a riportare le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i protagonisti del Trono Over: tre addii, una nuova coppia e news sul rapporto tra Simona e Stefano.

Uno dei cavalieri che ha deciso di lasciare il programma a più di sei mesi dal suo debutto, è Rocco Fredella: chi era presente in studio qualche giorno fa, ha raccontato che l'uomo non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha spiegato le ragioni per le quali ha scelto di non partecipare più.

Dopo essere stato accusato più volte da Gemma Galgani di averla corteggiata davanti alle telecamere esclusivamente per avere un ritorno d'immagine ed economico, il signore ha precisato che non naviga affatto nell'oro.

Le poche serate alle quali ha preso parte come ospite d'onore, infatti, pare non gli abbiano fruttato più di 70 euro, per questo oggi sostiene di non avere soldi.

Dopo aver pianto davanti a tutti, Rocco ha fatto sapere che quella sarebbe stata la sua ultima puntata, ma in pochi hanno creduto al fatto che il suo abbandono possa essere definitivo.

Anche Michele e Roberta hanno annunciato la loro decisione di non far più parte del parterre degli Over: il cavaliere ha spiegato che torna a casa perché è stanco di discutere ogni settimana con Armando e di mostrare al pubblico la parte più brutta di sé, la dama ha detto che gli impegni di lavoro che ha non le permettono più di stare a Uomini e Donne.

Simona e Stefano sono una coppia? L'audio che insospettisce

Un'altra interessante anticipazione che ha dato "Vicolo delle News" sull'ultima registrazione del Trono Over, riguarda due protagonisti che hanno lasciato lo studio la scorsa settimana tra mille dubbi.

Stiamo parlando di Simona Bosio e Stefano Pastore che, dopo essere stati accusati di frequentarsi di nascosto, hanno scelto di abbandonare la trasmissione.

Se l'ex dama ha usato i social network per smentire che lei e il cavaliere sono fidanzati, come tanti pensano, nel corso della puntata dell'1° maggio Massimiliano ha fatto sentire a tutti un audio che sembrerebbe smentirla nettamente.

Sul web, infatti, si legge che l'uomo ha reso pubblico un messaggio vocale di Simona dal quale si evinceva chiaramente che lei e Stefano sono una coppia a tutti gli effetti, e quindi sarebbero stati d'accordo sin dall'inizio.