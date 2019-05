Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso Pamela Prati e del matrimonio rimandato. Tra gli ospiti è stato presente in collegamento anche Roberto D'Agostino di Dagospia, che nel corso del talk ha detto che il matrimonio della Prati è tutta una messa in scena, così come lo è Uomini e donne o Forum. A difendere la trasmissione della De Filippi ci ha pensato Karina Cascella, ma la cosa non si è conclusa li.

U&D, ex corteggiatore dice che c'è un copione nel talk: la De Filippi lo vuole denunciare

Questa mattina infatti, Dagospia ha pubblicato una lettera di un'ex corteggiatore, un certo Fabio, che ha dichiarato che all'interno del programma c'è un copione. La conduttrice di U&D ha così rivelato di voler prendere dei provvedimenti legali nei confronti di chi ha mosso quelle accuse.

La lettera di Fabio a Dagospia

Questa mattina è stata pubblicata una lettera su Dagospia in cui questo presunto ex corteggiatore di nome Fabio ha rilasciato delle dichiarazioni sul programma Uomini e Donne.

Il ragazzo ha scritto di aver seguito il talk della D'Urso andato in onda ieri sera e di essere d'accordo su molte cose dette da Roberto D'Agostino. 'Lui ha detto delle cose vere. Ad esempio ha sostenuto che a Uomini e Donne e Forum ci sia un copione e questo è vero. Le sue parole sono state minimizzate dagli ospiti, ma io ho partecipato sia a Uomini e Donne che a Forum ed in entrambi i casi mi è stato fornito un copione' racconta Fabio.

La De Filippi vuole denunciare l'autore della lettera

Dopo le accuse al suo programma, la De Filippi non è stata a guardare ed ha deciso lei stessa di scrivere a Roberto per rispondere alle accuse mosse dal ragazzo e dallo stesso D'Agostino .

La donna ha inanzi tutto smentito il fatto che a Uomini e Donne ci sia un copione ed ha specificato che chi partecipa non riceve alcuna indicazione sulle scelte da seguire o sul modo di comportarsi. 'Se uno finge lo fa a nome suo, cercando di non farsi scoprire dalla redazione che cerca di mantenere sinceri tutti i partecipanti, sia tronisti che corteggiatori' dice la conduttrice.

La moglie di Maurizio Costanzo ha poi continuato chiedendo le generalità di tal Fabio, ex corteggiatore di U&D che ha rilasciato delle dichiarazioni false sul programma.

'Pur sbagliando, tu sei libero di pensare che il programma sia pettinato. Vorrei però avere la possibilità di denunciare quel signore che dice che ci sia un copione e contattarlo tramite un legale. Non è possibile dire falsità come se fossero verità. Chi dice il falso non può restare impunito. Se non ti spiace, mi piacerebbe difendere il lavoro di tutti noi' conclude la De Filippi autorizzando la pubblicazione di quanto da lei scritto.