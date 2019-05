La puntata di Uomini e donne che è stata registrata lo scorso 14 maggio, ha visto il ritorno in studio di un'ex protagonista: Pamela Barretta. Dopo aver lasciato definitivamente Stefano Torrese per gli sms compromettenti che si è scambiato con Roberta Di Padua, la pugliese è tornata ad occupare il suo posto nel parterre non senza polemiche: Valentina Autiero, infatti, si è scagliata contro la "collega" con parole poco carine, che hanno spinto la diretta interessata a ricorrere a vie legali per tutelare la sua immagine.

Pamela sui social: 'Valentina mi ha dato della zoc...'

Durante la registrazione del Trono Over di martedì 14 maggio, c'è stato un acceso confronto tra due dame molto amate: come hanno anticipato alcuni blog nei giorni scorsi, Valentina Autiero e Pamela Barretta hanno discusso in modo veemente davanti alle telecamere, arrivando addirittura al punto di insultarsi.

A confermare il momento di forte tensione che c'è stato tra lei e la romana a Uomini e Donne, è stata la ex di Stefano Torrese con il seguente post apparso sul suo profilo Instagram: "Dopo avermi dato della zoc...

Gossip U&D, Valentina dà della poco di buono a Pamela che tuona: 'Cercati un legale'.

in studio oggi, ti dico solo una cosa. Avrai bisogno di un legale, a presto cara Valentina".

La pugliese ha ribadito la sua volontà di querelare la collega per l'ingiuria che ha ricevuto in televisione, anche se pare che questo momento sarà tagliato in fase di montaggio, come ha precisato Maria De Filippi nel corso della puntata.

"Alcune cose mi fanno proprio ridere", è stata questa la replica della Autiero al messaggio con il quale la Barretta informava lei e tutto il pubblico che a breve si rivedranno in tribunale.

A Valentina che difendeva la sua libertà di pensiero sia in trasmissione che sui social network, poi, Pamela ha risposto così: "Sono contenta che alcune cose ti facciano ridere. Quando dovrai cacciare i soldi per un legale (perché ti servirà), forse piangerai".

Lo sfogo che la dama del Trono Over ha avuto sul web poche ore fa, si è concluso con il seguente epiteto rivolto alla rivale: "Cafona!".

Pamela lascia Stefano dopo lo scambio di sms con Roberta

Dopo un'assenza di circa due mesi, Pamela Barretta è tornata ad essere una protagonista assoluta di Uomini e Donne Over già dalla scorsa settimana.

Nel corso della sua ospitata in coppia con Stefano Torrese per confermare il loro idillio d'amore, Roberta Di Padua ha reso pubblico lo scambio di messaggi che c'è stato tra lei e il cavaliere, del quale la pugliese era quasi totalmente all'oscuro.

Dopo aver letto la conversazione che pare il suo fidanzato avesse in parte cancellato, la dama ha lasciato lo studio furiosa dopo avergli lanciato addosso l'anello che le aveva appena regalato pochi minuti prima come pegno d'amore.

Le anticipazioni sulla puntata che è stata registrata un paio di giorni fa, poi, hanno fatto sapere che Pamela non è riuscita a perdonare il compagno, anzi l'ha lasciato definitivamente davanti a tutti. Se la Barretta è tornata ad occupare il suo posto nel parterre del Trono Over, il suo ex ha deciso di abbandonare il programma per cercare di riconquistare la pugliese lontano dai riflettori.