Nuovo spazio dedicato a Il Segreto. Nelle puntate spagnole in onda dal 20 al 24 maggio, Elsa rivelerà a Isaac di avere una brutta malattia, mentre Francisca vorrà vendicarsi del male fatto alla nipote, tanto da ordinare l'omicidio di Severo.

Il Segreto: Severo nei guai

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 20 al 24 maggio in Spagna, raccontano che Matias e Maria accuseranno le conseguenze più gravi dell'attentato costato la vita alla moglie di Fernando Mesia.

Intanto Prudencio si dimostrerà geloso di Lola dopo averla vista parlare con un giovane, mentre Maria si risveglierà dallo stato di coma con accanto i due figlioletti. A tal proposito, il dottor Zabaleta avrà il triste compito di informare Francisca che la nipote rimarrà paralizzata. Elsa confesserà al Guerrero di stare per morire dopo la scoperta di una malattia irreversibile.

La Montenegro e il marito riveleranno a Maria che non potrà più camminare, mentre Matias entrerà in sala operatoria.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo

Nel frattempo la situazione di Severo si complicherà dopo la deposizione di un presunto testimone. Prudencio comincerà a nutrire dei sentimenti d'amore verso Lola, la quale farà la conoscenza della matrona all'enoteca. Intanto il dottor Zabaleta rivelerà che Matias ha superato brillantemente l'operazione chirurgica, tanto da poter tornare a casa.

Anticipazioni Il Segreto: una cura per la Laguna

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto si apprende che Matias farà visita alla sorella, la quale dimostrerà di non reagire.

Intanto Lola non sopporterà l'indifferenza da parte dell'Ortega, mentre il dottor Zabaleta informerà Isaac dell'esistenza di una possibile cura per salvare la vita di Elsa. Per tale ragione la coppia si recherà fuori da Puente Viejo per qualche giorno. Carmelo informerà il suo amico che il presento testimone non era altro che un ladro, disposto a testimoniare il falso. Di conseguenza, Severo si troverà ancora più nei guai.

Francisca vuole vendicarsi di Severo

Matias e sua moglie offriranno il loro aiuto a Isaac e la Laguna per recuperare i soldi necessari all'acquisto delle medicine.

Per questo motivo i due locandieri proporranno di organizzare una colletta e devolvere il ricavato alla loro amica. Il Mesia chiederà a Mauricio il punto delle indagini sull'attentato, mentre la moglie del sindaco e la giornalista saranno sbattute fuori una volta arrivate alla Villa per incontrare Maria. Proprio quest'ultima dimostrerà di non aver più voglia di vivere dopo aver saputo di essere diventata disabile. Lola e Prudencio si recheranno a vedere il film proiettato proprio per raccogliere i soldi da devolvere a Isaac e alla sua amata.

Nel frattempo Carmelo sarà disposto a tutto pur di salvare la pelle al suo amico Severo. Peccato che Donna Francisca ordinerà a Mauricio di ucciderlo. Come avanzerà la storia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.