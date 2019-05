James Charles, youtuber e make-up artist di 19 anni, ha perso 3 milioni di followers in soli 6 giorni dopo che il video della sua migliore amica Tati Westbrook è diventato virale.

'James Charles è un bugiardo e fa qualsiasi cosa per soldi'

Tati Westbrook è una youtuber e make-up artist che ha lanciato il giovane James Charles sulla piattaforma facendolo conoscere al pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

In pochi anni James ha conquistato più di 16 milioni di followers grazie alle sue doti nel make-up e la sua fama gli ha dato l'opportunità di collaborare con importanti brand dell'industria come Morphe.

Il 10 di maggio Tati pubblica sul suo canale You Tube il video 'Bye Sister' in cui dice tutta la verità sul suo migliore amico, James Charles. Il video è diventato virale con più di 40 milioni di visualizzazioni facendo arrivare la youtuber da 6 ad oltre i 9 milioni di subcribers in soli sei giorni.

James Charles perde 3 milioni di fan dopo le accuse di Tati: 'Bugiardo e manipolatore'

Il video, della durata di 43 minuti, inizia con un lungo flashback di tutti i momenti in cui Tati ha supportato James nel suo percorso e ha supportato la sua linea di make-up con Morphe completamente gratis. Poi, finalmente, racconta di cosa è successo con James Charles. James avrebbe accettato di essere pagato per pubblicizzare nelle sue storie di Instagram le 'Sugar Bear Hair Vitamins' famoso competitor di 'Halo Beauty Hair Vitamins' compagnia della stessa Tati Westbrook.

Pubblicità

La youtuber ha ammesso di essersi sentita tradita dall'amico che avido di denaro ha messo la sua amicizia al secondo posto. Tati ha aiutato James per tutto il suo percorso, non solo lo ha reso famoso, ma gli ha anche insegnato come gestire il business e lo ha aiutato a valutare ogni contratto che gli è stato offerto per assicurarsi che i brand non se ne approfittassero della giovane età del teenager senza mai chiedere nulla in cambio.

'James usa la sua fama per sedurre uomini etero'

Tati è voluta andare fino in fondo parlando anche di un altro scandalo che da tempo circondava il giovane youtuber.

James, infatti, è stato più spesso accusato di usare la sua fama per sedurre uomini etero. Tati conferma il rumor 'E' disgusto manipolare qualcuno con la tua fama per andarci a letto' dice nel video 'Specialmente quando sono giovani e non hanno ancora compreso fino in fondo la loro sessualità. Usare i tuoi soldi, potere e fama per giocare con i sentimenti degli altri è sbagliato'. James ci avrebbe provato con alcuni modelli su Instagram e nonostante loro fin da subito si siano dichiarati etero, lo youtuber ha insistito perché avessero rapporti con lui.

Pubblicità

I messaggi scambiati in chat poi sono stati resi pubblici esponendo il vero comportamento di James.

In seguito allo scandalo James Charles ha perso più di 3 milioni di followers in sei giorni passando da 19 milioni a 13 milioni e numerosissime sono le celebrities che hanno cliccato sul tasto unfollow. Ariana Grande, Kim Kardashian, Demi Lovato, i gemelli Dolan, Kylie Jenner, Shawn Mendes, Miley Cirus sono solo alcuni.