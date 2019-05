L'avventura di Rocco Fredella a Uomini e donne, si è conclusa nel modo peggiore possibile: il cavaliere, infatti, ha lasciato lo studio tra le lacrime dopo aver confessato il momento poco sereno che sta vivendo. Intervistato dal magazine della trasmissione dopo la sua uscita di scena dal Trono Over, il signore ha puntato il dito contro Gemma Galgani, a suo parere la responsabile principale di tutto quello che è successo ultimamente.

Rocco attacca Gemma: 'Vuole allungare il brodo'

Risale a pochi giorni fa le messa in onda dell'ultima puntata del Trono Over alla quale ha partecipato Rocco Fredella: il signore, dopo aver animato Uomini e Donne per circa 7 mesi, ha deciso di tornare a casa non con poca amarezza.

Gossip U&D, Rocco su Gemma: 'È l'artefice della mia uscita, io persona lei personaggio'.

Il cavaliere ha raccontato al pubblico in studio e a Maria De Filippi le grandi difficoltà economiche nelle quali versa: prima di lasciarsi andare ad un lungo pianto, infatti, il protagonista del programma ha respinto le accuse che gli ha fatto Gemma Galgani nell'ultimo periodo.

La dama ha più volte sostenuto che il suo fidanzato le si sia avvicinato esclusivamente per visibilità e, una volta raggiunto l'obiettivo di fare l'ospite d'onore alle serate o alle sfilate in giro per l'Italia, ha trovato un pretesto per mollarla.

Rocco ha sempre negato che il suo corteggiamento alla torinese avesse questo fine, e l'ha confermato anche prima di abbandonare definitivamente il format di Canale 5.

Il magazine di U&D, inoltre, ha raccolto lo sfogo di Fredella a pochi giorni dal suo ritiro; in questa intervista esclusiva, non sono mancate le frecciatine alla Galgani.

"Ho cercato in tutti i modi di stare dietro a lei e al suo continuo allungare il brodo. Gemma è l'artefice della mia uscita, e questo è un dato di fatto", ha tuonato l'ex cavaliere degli Over sulle pagine della rivista di Gossip.

"È stata lei a buttarmi fuori e io, andandomene, ho accettato il suo invito ad allontanarmi", ha aggiunto l'uomo sulla dama che ha frequentato per circa 6 mesi tra pochi alti e molti bassi.

Fredella confessa: 'Speravo di uscire con Gemma'

Dopo aver detto che è stata la Galgani a causare il suo addio a Uomini e Donne, al magazine Rocco ha palesato il desiderio che aveva quando faceva ancora parte del parterre del Trono Over: "Io speravo di uscire insieme a lei e di unire le nostre vite".

"Ciò non è potuto accadere perché io sono una persona mentre lei è un personaggio", ha aggiunto Fredella lanciando una frecciatina non da poco alla sua ex compagna.

Stando a quello che ha dichiarato alla rivista di gossip, dunque, la decisione del cavaliere di lasciare il programma di Maria De Filippi sarebbe definitiva: nonostante il pubblico l'abbia sempre sostenuto, schierandosi spesso e volentieri contro il trattamento che gli riservava Gemma, Rocco ha scelto che i riflettori si spegnessero sulla sua vita.